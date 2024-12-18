甄子丹又自導自演 這回「誤判」演技挨批不如親爹

甄子丹(左)與父親甄雲龍首度合作也是演父子。(圖／華映提供)

港星甄子丹 主演動作強片「誤判」即將上檔，他日前與鄭則仕一同接受媒體訪問，提到這次再度自導自演，笑稱這幾年愈來愈喜歡做幕後，也說自己演戲長達42年，愈來愈不想演戲，「我年紀不小啦，太陽總有一天會下山」。

甄子丹已經當過多次導演，這次再度執導，也說以後想要多往幕後發展，「我已經演過不同類型角色，喜劇、反派都演過」，認為成為導演、製片，能掌握得更全面。甄子丹不諱言已有年紀，但就像片中台詞所說，自己的內心依舊有「一團燃燒的火」，是他對電影的熱愛。

沒想過找接班人，甄子丹坦言壓力太大，也沒這個時間，但他誇讚共演的年輕演員張天賦，「我只能從平常拍電影交流，在這之中讓對方得到一些東西，他要自己找，我知道他很有潛力」。

一旁鄭則仕說，與甄子丹合作多次，誇甄子丹當導演「很疼老人家」，也幽默說一開始誤以為對方很凶，但長久下來，知道那是甄子丹對電影的堅持。

甄子丹這回還找來親爸甄雲龍客串演出父子，由於爸爸是首度演戲，劇組一開始還有些猶豫，「結果他第一天來就把台詞背好，大家還說『你爸演得比你更好』」。這回找爸爸演出，甄子丹說這不是刻意製造的噱頭 ，「想說拍攝一場戲，也能留一個紀念」，並強調「還是有給酬勞的」。