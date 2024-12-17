知三當三？ 阿嬌被爆曾戀小19歲「陸版陳冠希」

阿嬌被網友質疑為何「總是遇到渣男」。（取材自微博）

港星鍾欣潼（阿嬌 ）當年受到陳冠希「裸照」事件影響，一度退出演藝圈，2017年與「醫界王陽明」賴弘國結婚，但這段婚姻兩年就結束。近日，43歲的阿嬌又捲入桃色風波，遭大陸狗仔爆料她曾戀上有「陸版陳冠希」封號的24歲男星余衍隆，而且她還是小三。

24歲余衍隆有著「陸版陳冠希」封號。（取材自微博）

早在2020年，阿嬌就曾被爆給直播的余衍隆一晚打賞高額禮物，之後余衍隆也被簽入英皇，兩人成了同門師姐弟。但近日，余衍隆捲入詐騙案，金額巨大，已被深圳公開機關立案刑拘。

知名狗仔「超能攝影陽陽」近日在微博 發文大爆，余衍隆在與一位富婆粉絲Q女士聊天時，透露是阿嬌主動索討他的聯絡方式，並追求他，因此兩人曾交往過。

狗仔並稱，余衍隆直播時阿嬌會使用私人帳號給他刷禮物，並曬出兩人的聊天記錄和私下拍的影片，還提到有段時間阿嬌變胖，是因為他常帶著阿嬌去吃東西，而且他去夜店玩，阿嬌更會在客廳等他，有時會在沙發上睡著。

余衍隆更炫耀曾帶著阿嬌回珠海看父母，阿嬌曾想要與他結婚，不過他以自己年紀還小而拒絕，而余衍隆也曝自己當時另有女友，且兩人已同居，但阿嬌會趁正宮女友不在獨自去找余衍隆，疑似「知三當三」。

據悉，余衍隆一直是娛樂圈邊緣人，曾參與「青春有你」、「快樂男聲」等節目，更曾演過一部雙男主微短劇「侍酒令」，但一直沒有什麼知名度。

消息傳開後，不少網友紛紛喊話阿嬌，「清醒點吧」、「別再戀愛腦了」，還有人質疑阿嬌，「怎麼總是遇到渣男」、「眼光真不怎麼樣」。