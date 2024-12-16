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只是鼓勵？ 曾志偉頒獎典禮三摸海清的臉 挨轟油膩、沒分寸

娛樂新聞組／即時報導
曾志偉(左)在頒獎典禮上三度摸海清的臉，引起熱議。(取材自微博)
曾志偉(左)在頒獎典禮上三度摸海清的臉，引起熱議。(取材自微博)

第40屆華鼎獎頒獎禮日前舉行，TVB離巢視帝王浩信憑著「黑色月光」榮獲視帝，視后則由主演「新聞女王」的佘詩曼拿下。當天，海清憑藉「我本是高山」獲得全球最佳電影女演員獎，並由資深港星曾志偉頒獎，不過，曾志偉在海清上台領獎前、領獎時及領獎後三度摸了海清的臉，引起不少網友吐槽。

海清當天穿了一襲黑色禮服，大秀玲瓏身段，她和湯唯、滿島光、金高銀等共同角逐影后寶座。當宣布得獎者後，海清開心地上台領獎，頒獎人曾志偉熱情上前迎接，先是擁抱了海清表示祝賀，之後又摸了摸海清的臉，最後直接拉著海清往頒獎台走去。

正式頒獎時，曾志偉將獎盃遞給海清後，再一次摸了摸她的臉，最後領完獎下台，曾志偉第三次摸了海清的臉。

曾志偉此舉引發網友熱議，不少人認為他的行為十分不禮貌，紛紛表示，「沒有分寸感的親暱行為」、「我感覺曾志偉更像是在吃海清的豆腐」、「又不是長輩，也沒有很熟，太油膩了」、「不像是前輩對後輩，有些親密過頭了」。

但也有部分網友認為，應該只是長輩對晚輩的欣賞而已，大家不必做過多聯想。

其實，這不是曾志偉第一次因為肢體接觸惹議了，他2年前曾在一位年輕模特兒生日宴上，嘴對嘴親吻對方，一度引發輿論撻伐，不過後來他回應「親吻對方是出於禮貌」，不認為這樣做有什麼不妥。

湯唯

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