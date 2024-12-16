明年春節檔票房冠軍出現？ 已逾90萬人想看肖戰「射鵰」

肖戰主演的「射雕英雄傳：俠之大者」，吸引不少粉絲想一睹為快。（取材自微博）

由香港 知名導演徐克，人氣男星肖戰、女星莊達菲主演的電影「射鵰英雄傳：俠之大者」日前宣布將在明年大年初一正式上映。距離上映之日還有一個多月，但電影關注度已非常之高，根據兩大電影平台「淘票票」及「貓眼」統計，目前已有超過90萬人想看該電影。有網友分析，該片有望在春節檔奪冠。

香港01報導，「射鵰英雄傳：俠之大者」賣點除了找來擅長拍攝武俠片的導演徐克外，另一個讓人關注的就是由當紅炸子雞肖戰擔綱男主角。有粉絲表示，這應該是「射鵰英雄傳」所有版本中，最帥的「郭靖」了，相對之下，也炒熱該片討論度。

據兩大電影平台「淘票票」及「貓眼」的最新統計，前者累計想看該電影的人數已破68萬人，而後者則是破30萬人，合計已超過90萬人想進電影院 看「射鵰英雄傳：俠之大者」，而且數字不斷增加中。不少網友大膽預言，這部電影將成為2025年春節檔票房冠軍電影。

據悉，「射鵰英雄傳：俠之大者」改編自原著的第34至40章，主要講述主角郭靖童年時期的成長故事。在家國動盪不安的背景下，他如何透過努力與堅持，逐漸成為一代英雄。片中將探討忠誠、愛情與家國情懷等主題，展現角色在權力鬥爭中的艱難抉擇與犧牲。