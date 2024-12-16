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投資啥都賠？繼茶葉後…李亞鵬創白酒品牌 只賣出百單

娛樂新聞組／綜合報導
李亞鵬自創白酒品牌，結果消費者不買帳。(取材自微博)
李亞鵬自創白酒品牌，結果消費者不買帳。(取材自微博)

大陸男星李亞鵬自從和天后王菲離婚後，漸漸淡出演藝圈，投身商界。但自認當商人90分，當演員60分的他，先是跨足投資圈，後又承包茶山種茶、開火鍋店等，近日，他又瞄準白酒市場，自創品牌，結果在直播間帶貨時「遇冷」，銷售慘不忍睹，據稱只賣出百單。

李亞鵬自稱，這款白酒砸了上億資金、邀請專業團隊花了三年時間才研發出來的，嚴格按照某高端白酒品牌，以1：1的比例調配而成。此外，為了紀念自己曾經演過的「令狐沖」角色，特地取了諧音名「拎壺衝」。

這款酒走的是中高端路線，三瓶酒捆綁銷售要價近1800元人民幣，平均一瓶將近600元人民幣（約83美元）。

對此，不少網友表示，「聽這名字就像雜牌子」、「包裝瓶子看起來怪廉價」、「讓人聽著像賣洗腳水」、「真是沒有生意頭腦」，還有人說，還不如喝那幾個知名品牌的白酒，價格差不了多少，品質也有保證。果不其然，直播帶貨最後只賣出了上百單。

據悉，李亞鵬近年涉足的領域不少，先是進入投資圈，從文化書院到雪山藝術小鎮，都沒獲利。接著砸了5億人民幣承包上百畝茶山，後來又投資了火鍋店、創立的電動車品牌，結果都是雷聲大雨點小。有網友直言，李亞鵬真的是商業黑洞，投資什麼賠什麼，引發熱議。

李亞鵬曾投資過茶葉生意。(取材自微博)
李亞鵬曾投資過茶葉生意。(取材自微博)

投資 電動車 王菲

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