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戲說從頭／警匪劇「太陽星辰」有反轉有反思 打造新港劇氣質

娛樂新聞組／綜合報導
「太陽星星」刷新了很多人對港劇的刻板印象。(取材自微博)
「太陽星星」刷新了很多人對港劇的刻板印象。(取材自微博)

港劇「太陽星辰」近日收官，但在網路上聲量依然火熱。許多評價指出，「太陽星辰」雖然主軸是港片熟悉的緝兇警匪劇，但加入了許多新鮮的元素，例如跨時空、劇情反轉與社會觀察與時代變遷等面向，塑造出獨特的「新港劇」氣質。還有人稱，這部劇「刷新了自己對港劇的刻板印象」。

新京報報導，「太陽星辰」由港星陳偉霆、劉雅瑟主演，講述一段跨越25年的緝兇路，將港劇經典的「警匪智鬥」融合雙時空警匪，呈現一場人性的激烈博弈，一開播即衝高熱度。劇情到尾聲還出現大反轉，又虐又溫情的結局也讓觀眾意外，不少網路討論還整理了前期劇情預埋的線索細節，大讚編劇導演的巧妙之處。

在敘事上，「太陽星辰」既保留了傳統警匪題材港劇的快節奏、強情節，更有突破「港味」的拓展與創新──有「同齡父女攜手緝兇」這樣充滿新鮮感的背景設定，也將大尺度案件線，豐富情感線，反轉不斷懸疑線交織融合，再融入多維的社會觀察與思辨，以個體成長映射出時代變遷與現實問題，讓觀眾在感受緊張刺激之餘，對人物命運產生強烈的共感。

報導指，「太陽星辰」中人物關係設定充滿對照巧思，正派的楊光耀和反派麥志鴻都擁有孤獨的底色，但一個為了保護所愛的人而奮力緝兇，任何時候都堅守底線；另一個因為得不到愛而泯滅良知。上世紀90年代有葉誠、楊光耀、劉偉滔組成的探案「鐵三角」，2018年有楊光耀、陳凱晴、張天明組成的新一代「鐵三角」；前者之間是師徒的傳承，後者則是並肩作戰的伙伴，兩組「鐵三角」映射出時代與思潮的變化。

「太陽星辰」為呈現不同年代的香港，在美術置景上也頗費心思。90年代有富有港式風情的老唐樓、點綴著霓虹燈的街巷，飽和度較高的暖橙主色調顯現著主人公的「美好記憶」，而2018年則以灰藍為主色調，現代化辦公環境在傳遞更精密、更準確的辦案風格外，也構建了一個懸而未決與冷峻的視覺世界。

香港

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