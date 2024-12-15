觀影說劇／金晨二搭孫陽 「騙騙喜歡你」騙出感情來

「『騙騙』喜歡你」是金晨和孫陽的銀幕二搭。(取材自微博)

大陸愛情喜劇電影「『騙騙』喜歡你」近日發布「狼入羊口」版預告及一「騙」真心版海報。全新的「狼入羊口」版預告聚焦於被渣男詐騙的林晴朗與騙場高手歐陽暉因「騙」結緣，聯手對付渣男的爆笑瞬間。本片由大鵬監製，蘇彪執導，楊玉婷擔任編劇，金晨、孫陽、李雪琴、王皓、王耀慶領銜主演，柳岩、宋木子、童漠男、衣雲鶴、小愛、黃一山、張全蛋特邀出演。

新京報報導，電影「『騙騙』喜歡你」講述了打工女孩林晴朗（金晨飾）被渣男張子駿（王皓飾）欺騙，一夜之間甜蜜誓言變成20萬1314元人民幣(約2.7萬美元)巨額債務。騙場高手歐陽暉（孫陽飾）的意外出現，為林晴朗的生活帶來新的轉機，兩人聯合「碰碰車車神」董曉惠（李雪琴飾）、「騙場老砲」柏仕通（王耀慶飾）設局開團，與張子駿鬥智。

金晨飾演的林晴朗和孫陽飾演的歐陽暉之間的感情線，與許多愛情片裡男女主的設定不太相同，倆人是因「騙」相識，又因「騙」生情。一場騙局讓林晴朗和歐陽暉的人生有了交集，倆人初相識的時候並沒有完全交心，在反向騙回巨款的過程中，林晴朗和歐陽暉經歷了各種起伏，才逐漸建立起對彼此的信任。

金晨和孫陽兩人在影片「孤注一擲」中的精采對手戲讓人記憶猶新，但角色不圓滿的結局也讓許多觀眾難以釋懷。如今，兩人再度攜手，延續的「騙子」人設、全新的情侶身分都令人期待。