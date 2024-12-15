肖戰出黑膠專輯 4分鐘狂賣18萬張 銷售額破5000萬

肖戰推出黑膠唱片個人專輯「我們」，銷量驚人。(取材自微博)

大陸男神肖戰搭檔人氣小花張婧儀主演的古裝新劇「藏海傳」，近日迎來最新預告，流量直接飆破2600萬，魅力驚人。不光如此，他近日發行首張黑膠唱片個人專輯「我們」，開售短短四分鐘，就賣出了18萬張，以零售價279元人民幣(約38美元)來算，銷售總額破5000萬元。

「我們」包含12首歌，裡面還有四套寫真、小卡、兩張海報，以及明信片和封套，加上包運費，外界原本推估售價至少要600元，沒想到居然只賣279元，讓不少粉絲大喊「良心價」、「佛心來的」。

網友認為，肖戰應是顧慮到學生族群無法負擔太高單價，才特地拉低價格，這也呼應了肖戰之前曾說過這張專輯是送粉絲的禮物。

從版權資訊可知，專輯的出品方是肖戰工作室，發行公司為騰訊音樂，意味著肖戰負責創作，專輯生產、銷售、快遞等由騰訊完成，出品方肯定吃下多數利潤 。以目前銷售額5000萬元來說，肖戰應該能賺到2500萬元以上。

除了音樂成績，肖戰在影視作品同樣成績亮眼，他主演的電視劇「得閒謹製」和「藏海傳」有望在明年播出，電影「射鵰英雄傳：俠之大者」將在大年初一上映，讓粉絲們相當期待。