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胡歌有望演電視版「鏢人」 網看衰：形象太書生

娛樂新聞組／綜合報導
胡歌自從「琅琊榜」後，已經九年未演出古裝劇。(取材自微博)
胡歌自從「琅琊榜」後，已經九年未演出古裝劇。(取材自微博)

大陸演員胡歌2015年以權謀神劇「琅琊榜」中梅長蘇一角暴紅，不但拿下上海白玉蘭獎視帝，更攀上演藝事業高峰。時隔九年，胡歌近日傳出將重返古裝圈，有望接演漫畫改編劇「鏢人」男主角。消息一出，不少網友竟然不看好，認為他書生氣息重、身形偏纖弱，詮釋武藝高強的鏢客似乎並不合適。

胡歌自從「琅琊榜」之後，變得更加愛惜羽毛。去年年底，他主演王家衛執導的首部電視劇「繁花」開播，人氣再度飆升，「寶總」名號紅遍大街小巷，這部劇也讓胡歌再度拿下白玉蘭視帝。

一向演「文戲」的胡歌，近日傳出有望接演新劇「鏢人」，飾演武藝高強的鏢客，讓不少網友跌破眼鏡。

據悉，該劇講述大業3年（公元607年），隋朝在隋煬帝楊廣的殘暴統治下民不聊生。身手不凡的鏢客刀馬行走於西域大漠，在躲避朝廷追殺途中，他接下了一個目的地為首都長安的護送任務，本以為只是一趟簡單的護鏢，卻沒想到一路危機四伏，險象環生，並且引出一場牽動天下的陰謀故事。

中國原創漫畫「鏢人」曾被日媒譽為「世界級水平」，由吳京、謝霆鋒主演，袁和平執導的電影版「鏢人」已在今年殺青，電視版的選角也受到廣大關注。

其實，除了胡歌，網傳台灣金馬影帝張震也是人選之一。據了解，張震曾在電影「繡春刀」中展現精采打戲，因此，不少網友更看好由他擔綱主演。

許多網友表示，胡歌的身形和氣質並不適合演「鏢人」，「不要啊，不要漫改毀漫畫了」、「感覺不太合適，體格不夠壯啊」。但也有人贊成，認為胡歌不論什麼角色都能勝任。

張震被看好擔綱主演電視版「鏢人」。(取材自微博)
張震被看好擔綱主演電視版「鏢人」。(取材自微博)

胡歌 繁花 謝霆鋒

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