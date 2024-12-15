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瓊瑤生前批忘恩負義 范冰冰出席聖誕派對認：久沒聯絡

娛樂新聞組／綜合報導
趙薇（左）、范冰冰（右）都因瓊瑤（中）的「還珠格格」而走紅。（本報資料照片)
趙薇（左）、范冰冰（右）都因瓊瑤（中）的「還珠格格」而走紅。（本報資料照片)

知名作家瓊瑤日前離世，家祭當天，林心如一身黑現身，陪瓊瑤走完最後一段路，趙薇也跨海送上花籃。昔日「還珠格格」三姝中，唯有范冰冰只在微博發文哀悼。日前范冰冰出席富豪趙世曾所辦的聖誕派對活動，對於瓊瑤離去低調表示很遺憾，坦言雙方已經很久沒聯絡。

范冰冰日前現身卓能集團執行主席趙世曾博士家中的聖誕派對活動，與趙世曾一起點聖誕燈，兩人還即興共舞。范冰冰表示沒有在港置業，因樓價太貴，這次出席活動會順道留意。她自爆對於有關設計和建築也感興趣

香港明報報導，談到瓊瑤辭世，范冰冰說：「記得拍『還珠格格』時，我才16歲，那時對人生充滿很多希望，可是也面對很多不確定的事。劇集讓全世界的觀眾都認識我們，成為一個很好的起點，也是在我微博裡所講的一樣，點亮了我們的人生的開始。」

本報系聯合報報導，據了解，范冰冰原本要演第二女主角「紫薇」，但瓊瑤覺得她缺少一股書卷氣，才安排當年只有16歲的她飾演丫鬟「金鎖」的角色。起初范冰冰為此憤而拒絕演出，是透過劇組的不斷鼓勵才成功挽留她。

范冰冰一砲而紅後，與瓊瑤經紀公司簽下八年合約，但她身在大陸，而瓊瑤經紀公司在台灣，各方面都不便，范冰冰於是提出解約，雙方因此對簿公堂。瓊瑤指稱范冰冰忘恩負義，是永遠的小丫鬟。

范冰冰 瓊瑤 微博

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