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「含淚自殺」演技獲讚… 「九重紫」男星在線求職衝上熱搜

娛樂新聞組／即時報導
葉祖新在「九重紫」中的演技獲得稱讚。(取材自微博)
葉祖新在「九重紫」中的演技獲得稱讚。(取材自微博)

憑藉2011年電視劇「步步驚心」中「十阿哥」一角打開知名度的大陸男演員葉祖新，近日在熱播劇「九重紫」中扮演「太子」，卻在開頭3分鐘就火速下線。但他在劇中的自殺戲，透過眼神與肢體語言勾畫出角色的多重複雜性，演技廣受好評，連網友都紛紛喊話「若曦」快看，「十阿哥不是草包」。

劇中，穿著一身紅袍的葉祖新被反叛軍用刀抵住脖子，但他不亢不卑，最後含淚自殺而亡。整段表演，氣勢十足，演技驚豔不少觀眾，獲讚「最適合太子的人選」、「突然有了明朝正劇的味兒」、「夢回『步步驚心』裡的十爺」。

獲得稱讚後，葉祖新發文稱，「誇我的收到了，繼續努力，希望下次不是3分鐘」。他還在在個人社交平台回應網友幫他求職一事，「謝謝各位網友費心推薦各種適合角色！收到了，在心裡！還是我自己來吧」。同時，他發布了一段在線求職視頻。

視頻中，他自我介紹，「希望各位導演、製片人看過來……本人葉祖新，40歲，宜古宜今……希望大家多多用我。工作飛過來！」當晚，「葉祖新在線求職」消息，衝上熱搜第一。

據悉，出道超過20年的葉祖曾演過「步步驚心」、「犀利仁師」、「隋唐英雄3」、「清平樂」、「戰火中的青春」等，但一直沒有引起太多關注。

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