同台孔劉、許光漢沒輸 香港混血男星魏浚笙精實肌超養眼

香港男星魏浚笙擁有荷蘭與印尼血統。(圖／好樂整合行銷提供)

香港 混血男星魏浚笙出道2年，在時尚圈和娛樂圈快速竄紅，曾跟孔劉、許光漢同台出席活動，精實身材更是蔚為話題。而熱愛音樂的他，存下工作收入用來獨立完成音樂作品，驚喜預告明年有計畫赴台推出華語新歌。

他說簽約唱片公司過了蜜月期後，若理念不合會很麻煩，「我喜歡把我工作存的錢，拿來做自己喜歡的音樂、這樣我就永遠有作品留下來，這樣更開心」。他去年赴台拍攝跟鄭秀文合唱的「致我們的夢想」MV，近期和香港歌手洪嘉豪合作男男對唱歌曲「我感覺到」，充滿粉紅泡泡的互動引發熱議，魏浚笙表示：「我們在對唱、拍MV的時候都很搞笑，因為我們是很熟的bro。」

此外，他參與的電影「焚城」也將上映，每天頂著高溫 穿全套消防防護裝備，隔20分鐘脫下透氣就要換掉溼透的背心、內褲。他跟主演的劉德華 （華仔）對手戲雖然不多，但天王的暖心舉止令他難忘，他說那場戲是華仔飾演的環保專家解說救援行動，自己與所有消防隊員排排站聆聽，「華哥指著我，要我站出來一點，說我看得到鏡頭，但鏡頭看不到我…那場戲其實我並不是太重要，但是他的提點令我覺得很溫暖」。