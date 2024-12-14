為「新鹿鼎記」韋小寶 陳小春放棄和成龍去好萊塢拍電影

陳小春(右)自曝差點沒演成韋小寶，左為已過世的余子明。(取材自微博)

港星陳小春 演過多部影劇，除了「古惑仔」的「山雞哥」外，他在香港TVB「新鹿鼎記」中演出的「韋小寶」更是令人印象深刻。陳小春在節目上透露自己差點就沒演成韋小寶，當時他在和成龍 一起去好萊塢 拍電影跟拍「鹿鼎記」之間猶豫不決，是當時的經紀人許願為他做了決定。

搜狐娛樂報導，陳小春說，因為當時去準備接這個戲之前有兩個選擇，一個選擇就跟成龍大哥去好萊塢拍一部電影，許願說，成龍那個也不錯，但拍電視劇的話，可以進去人家裡面，因為以前只有電視台播這種娛樂（的東西），所以當時許願的選擇是拍「鹿鼎記」。

另據聯合報系聯合報報導，陳小春透露，他的個性本來就屬調皮搗蛋，演出韋小寶正是如魚得水，好不自在。演出期間，就好像「韋小寶」上身一樣，下了戲還是不停搞笑，也因為拍戲的氣氛格外輕鬆，因此劇組的感情特別好。說著說著，陳小春就開始學痞子抖動雙肩、表演老鼠偷笑，在錄新年賀詞時，甚至故意加上一句「王朝、馬漢開飯了！」

同樣是飾演韋小寶，比起梁朝偉的古靈精怪和周星馳的「厚顏無恥」，陳小春所飾演的「韋小寶」，可也沒砸了這「天下第一卒仔」的招牌。