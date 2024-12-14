香江第一美人昔認當小三 今拍影片「願為錯誤買單」

關之琳樣貌極美。（取材自微博）

現年62歲的關之琳 有「香江第一美人」之稱，曾被封為電眼美人、富商殺手，2015年與台灣企業家陳泰銘情斷後，過著充實的單身生活。日前她上傳短片，短短12秒內容引人猜想是否與過往情史有關？

關之琳在影片中說道：「我願意為我的錯誤買單，但我不後悔我做的任何決定。我從不懷疑自己的眼光，如果事與願違，是我能力不夠。」其中「我的錯誤」讓人聯想到她曾承認介入他人婚姻當第三者。

關之琳曾傳介入富商馬清偉與女星陳美琪的婚姻，當時陳稱因關之琳不停騷擾，導致她流產。而2017年關之琳上大陸訪談節目「魯豫有約」坦言後悔當時的行為，「傷害到人」，但對於成為第三者，她稱自己沒有主動的話「也擋不住他人為她做什麼」。而她早期曾於節目中直言「我什麼都試過，有女朋友的男生我有試過，結過婚的男人我也試過」也被翻出。

除了小三爭議外，關之琳的兩段婚姻也備受關注，1981年和認識兩個月的富商王國旌，在拉斯維加斯閃婚，但僅維持九個月就離婚，2007年傳出密戀台灣國巨董事長陳泰銘，2015年傳出情變，她自爆不是分手是離婚，震驚演藝圈。