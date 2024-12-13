與林青霞分手時 秦漢之子：父親「人財兩失」2000萬一夕不見

秦漢、林青霞早年曾有一段苦戀。(本報資料照片)

78歲的秦漢是瓊瑤 電影的御用男主角，他離婚後與搭檔拍戲的林青霞曾交往，幾度分合，直到她嫁給邢李㷧才畫下句點。秦漢的兒子孫國豪上節目分享，指秦漢在和林青霞分手時，因請朋友幫忙操盤，沒想到對方自作主張，一夕之間損失2000多萬，孫國豪指自己父親可說是人財兩失。

台北中國時報報導，孫國豪先上「命運好好玩」分享誤信好友結果大漏財的經驗，笑說被騙的命運應是遺傳父親的。他回憶當年秦漢在投資 股票，因為忙碌就請一位好朋友幫忙，印章、存摺、身分證全交給對方，當年那位朋友做的一個決定，導致秦漢的財產第二天「兩千多萬就沒了」。

據報導，孫國豪說，秦漢當時衰事頻傳，破財後又失戀，對象就是「大家都知道的那位」，意指林青霞。

報導指，談到林青霞，孫國豪說自己曾去香港 拍戲期間暫住她家，林青霞帶他去吃飯，還送衣服給他，孫國豪說當下他不知道其實爸爸跟林青霞的感情已經有裂痕，之後他跟台灣藝人藍心湄及秦漢、林青霞到遊艇上吃大閘蟹，秦漢和林青霞在船上提分手。孫國豪笑說，因為藍心湄年紀比他大，清楚發生什麼事，當時比較尷尬。

「我是一片雲」三位主角左起秦漢、林青霞和秦祥林，戲裡戲外都上演著難解的三角習題。(本報資料照片)

林青霞19歲因「窗外」邂逅秦漢，秦漢不顧已婚身分，與林青霞譜出一段不倫戀。後來林青霞拍攝「我是一片雲」，同劇男演員秦祥林對她展開熱烈的追求，還陪林青霞赴美療情傷，令林青霞感動不已，衝動地答應男方的求婚，未料4年後林青霞改變心意，退婚秦祥林，隔年在瓊瑤的撮合下，與恢復單身的秦漢復合，愛情長跑了10年，還是未能結成正果。