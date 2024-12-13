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昔認當小三「什麼都試過」 香江第一美人突曝影片認錯

娛樂新聞組／即時報導
關之琳樣貌極美。（取材自微博）
關之琳樣貌極美。（取材自微博）

現年62歲的關之琳有「香江第一美人」之稱，曾被封為電眼美人、富商殺手，2015年與台灣企業家陳泰銘情斷後，過著充實的單身生活。10日她上傳短片，短短12秒內容引人猜想是否與過往情史有關？

關之琳在影片中說道：「我願意為我的錯誤買單，但我不後悔我做的任何決定。我從不懷疑自己的眼光，如果事與願違，是我能力不夠。」其中「我的錯誤」讓人聯想到她曾承認介入他人婚姻當第三者。

關之琳突上傳影片稱「我願意為我的錯誤買單」。(取材自微博)
關之琳突上傳影片稱「我願意為我的錯誤買單」。(取材自微博)

關之琳曾傳介入富商富商馬清偉與女星陳美琪的婚姻，當時陳稱因關之琳不停騷擾，導致她流產。而2017年關之琳上大陸訪談節目《魯豫有約》坦言後悔當時的行為，「傷害到人」，但對於成為第三者，她稱自己沒有主動的話「也擋不住他人為他做什麼」。而她早期曾於節目中直言「我什麼都試過，有女朋友的男生我有試過，結過婚的男人我也試過」也被翻出。

除了小三爭議外，關之琳的兩段婚姻也備受關注，1981年和認識兩個月的富商王國旌，在拉斯維加斯閃婚，但僅維持九個月就離婚，2007年傳出密戀台灣國巨董事長陳泰銘，2015年傳出情變，她自爆不是分手是離婚，震驚演藝圈。

而關之琳淡出演藝圈已久，如今突然表明「為錯誤買單」，不禁讓人想到她過往三段話題十足的感情經歷。

關之琳

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