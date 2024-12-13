離婚3年後合作電影 佟麗婭、陳思誠成分手典範

佟麗婭參演陳思誠監製的「誤殺3」。(取材自微博)

大陸女星佟麗婭與導演兼演員陳思誠在2014年結婚，婚後育有一女，但於2021年官宣離婚，7年婚姻正式畫下句點。離婚後的兩人並未交惡，依舊維持友好關係，包括帶著孩子一起出遊、生日獻上祝福等，近日，兩人離婚後首次合作的電影也即將上映。不少網友大讚兩人是「娛樂圈分手典範」

由陳思誠監製，肖央、佟麗婭、段奕宏、劉雅瑟主演的「誤殺3」，講述一個充滿暗湧的世界裡，父親為了拯救自己的孩子，不得不與狡猾的綁匪進行一場心理博弈。影片不僅延續了前兩部作品緊張刺激的情節設計，還進一步深化了對人性的探討，讓人在驚心動魄的同時也能感受到溫情的一面。

據悉，該系列首作「誤殺」上映於2019年12月13日，斬獲13.33億人民幣票房，堪稱當年黑馬之作，還在隔年金雞獎評選中獲得最佳故事片獎、最佳編劇獎提名；「誤殺2」則上映於2021年12月17日，拿下11.21億元票房，是2021年賀歲檔唯一票房過10億的電影，主演肖央並以此片榮獲第33屆華鼎獎最佳男主角提名。

「誤殺3」宣布定檔讓不少影迷敲碗期待，但也有人將焦點放在這是佟麗婭、陳思誠離婚3年後首次合作。