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金雞影后與小8歲導演領證 隱婚2年遭曝光

娛樂新聞組／綜合報導
宋佳是圈內公認演技派演員。（取材自微博）
宋佳是圈內公認演技派演員。（取材自微博）

金雞影后宋佳近幾年佳作不斷，包括頻頻獲獎的「人世間」、在豆瓣拿下9.3高分的電視劇「山花爛漫時」，都讓人印象深刻。近日，宋佳主演的新片「好東西」創下高口碑、高票房，迎來事業高峰的她，被爆兩年前就和導演王偉隱婚，消息一出秒登熱搜。

宋佳和王偉曾多次被八卦媒體拍到同框親密照片，如今傳來兩人修成正果消息，讓不少網友為他們開心。

據悉，44歲的宋佳比36歲的王偉大了8歲，消息稱，兩人早於2022年5月20日就在長春低調領證，但是基於事業考量，暫時沒有向外界公布婚訊。不過，此消息尚未獲得當事人證實。

眾所周知，實力派演員宋佳曾獲白玉蘭獎最佳女主角、金鷹獎最佳女演員及金雞獎最佳女主角等，出道十多年來演過許多膾炙人口影視劇。她的感情生活也一直是外界關注焦點，包括與「琅琊榜」中蒙大統領陳龍的初戀、與導演張黎和音樂才子黃少峰的一段情，都讓人印象深刻。

如今，年過40的她終於找到人生歸宿，不少網友紛紛獻上祝福，「恭喜姐姐找到屬於自己的幸福，要開心」、「郎才女貌好般配」、「相信她，恭喜她」。

至於導演王偉，雖非科班出身，卻憑藉刑偵劇「白夜追兇」暴紅，之後更執導過「隱秘而偉大」、「問蒼茫」等，更以「問蒼茫」入圍第32屆飛天獎優秀導演獎。

王偉曾執導過「白夜追兇」、「隱秘而偉大」。（取材自微博）
王偉曾執導過「白夜追兇」、「隱秘而偉大」。（取材自微博）

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