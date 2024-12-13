我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

擊敗中國丁立人 18歲印度天才棋手成史上最年輕西洋棋王

張曼玉電影中沒穿內衣「激凸」演出 劉德華讚：很性感

觀影說劇／「劉姓市民」太接地氣 劉青雲成「爸爸」不二人選

記者陳穎／綜合報導
導演翁子光認為劉青雲是主演「爸爸」不二人選。（圖／甲上娛樂提供）
導演翁子光認為劉青雲是主演「爸爸」不二人選。（圖／甲上娛樂提供）

金馬影帝劉青雲主演新作「爸爸」，在香港上映首3日票房已突破2100萬台幣佳績，是繼「破·地獄」後口碑爆棚、感動淚推好評不斷的話題電影。導演翁子光透露當初堅持一定要找劉青雲主演「爸爸」，是源自於看到他過年上街買菜受訪時化身「市民劉先生」的新聞，翁子光說：「當時青雲反應就像個普通市民，令我不得不佩服，他具有一種民間智慧，就是電影『爸爸』需要的生活智慧。」

電影「爸爸」由擅長改編真實案件的翁子光執導及編劇，在「踏血尋梅」、「正義迴廊」之後，受2010年「荃灣享和街弒母殺妹案」啟發，找來金馬影帝及三屆香港電影金像獎影帝的劉青雲，擔綱一夜之間失去美滿家庭的爸爸，劇情聚焦於這位爸爸在案件前後的生活差異與心理複雜變化，倖存下來的父親要如何面對後續的無盡傷痛，劉青雲的純熟精湛演技獲譽「從影以來最佳演出」高度評價。

戲外劉青雲與結婚26年的郭藹明是演藝圈著名模範夫妻，不只一次公開表示不生小孩，理由是：「朋友都跟我說，生個小孩能讓夫妻關係更緊密，如果我們的夫妻關係已經非常親密，那就不用生小孩了。」十足寵妻魔人，更因為太常幫老婆去市場買菜，「市民劉先生」的親民形象深植人心；而導演翁子光也認為由劉青雲來詮釋「爸爸」最適合不過：「大家都知道他從來不是一個爸爸的形象，反而是獨來獨往的感覺，如果由他演出一個孤獨、情感壓抑的爸爸會不會更適合呢？」

導演翁子光選擇以更溫文淡然的方式處理劇情與角色細節，果然成功讓觀眾看到不一樣的影帝劉青雲，不少人觀影後大讚：「劉青雲真的非常厲害，最厲害的是他能演出一個平凡人，讓你相信他只是一個普通的茶餐廳老闆，會為他感到心痛、難過。」「劉青雲富生活實感的演出真切動人。」「『爸爸』近乎絕望的溫柔穿透銀幕，教我們從電影世界回看人生。」「如果不是劉青雲，很難拍出這樣一部電影。」

香港

上一則

張曼玉電影中沒穿內衣「激凸」演出 劉德華讚：很性感

下一則

周潤發名氣不夠？ 北京計程車司機拒載

延伸閱讀

南韓下屆總統該換誰當？民調：在野黨魁37%大勝執政黨魁

南韓下屆總統該換誰當？民調：在野黨魁37%大勝執政黨魁
張曼玉電影中沒穿內衣「激凸」演出 劉德華讚：很性感

張曼玉電影中沒穿內衣「激凸」演出 劉德華讚：很性感
法國政壇陷僵局 傳馬克宏將於13日任命新總理

法國政壇陷僵局 傳馬克宏將於13日任命新總理
娛圈分手典範… 佟麗婭、陳思誠離婚3年 首度合作新電影

娛圈分手典範… 佟麗婭、陳思誠離婚3年 首度合作新電影

熱門新聞

李昀銳將接替林更新原本的角色，演出「楚喬傳冰湖重生」。(取材自微博)

「楚喬傳2」開機… 主角不是趙麗穎、林更新 網直呼：不想看了

2024-12-08 06:00
「捨不得星星」中，張新成(右)和王玉雯為戲披婚紗。圖／愛爾達電視 提供

王玉雯張新成相識16年披婚紗：爸媽比我們還開心

2024-12-09 15:03
BLACKPINK成員Jisoo連續三年稱霸「最美女星」排行榜。(路透)

2024全球最美女星 Jisoo三連霸…中國僅她上榜

2024-12-10 17:44
任嘉倫在「流水迢迢」中一人分飾兩角。圖／愛爾達電視 提供

古裝男神太慘 10年拍7部「虐心戲」先殺後愛還不得善終

2024-12-10 11:48
《狐妖小紅娘竹業篇》更改劇名為《淮水竹亭》，劉詩詩曝光的片段都仙氣爆棚。（取自微博）。(取材自微博)

劉詩詩新戲改名 只為避開另一頂流女星留下的慘澹口碑

2024-12-05 07:00
孟子義飾演的「竇昭」是個宅鬥高手。(取材自微博)

又有復仇劇火了？ 「星漢燦爛」的他演少年將軍 輾壓譚松韵新劇

2024-12-10 21:18

超人氣

更多 >
詐騙電話多來自這4州 看到這些區號提高警覺

詐騙電話多來自這4州 看到這些區號提高警覺
薄瓜瓜秀南園婚禮擁吻照 她獲讚「勇敢的台灣女孩」

薄瓜瓜秀南園婚禮擁吻照 她獲讚「勇敢的台灣女孩」
9項好市多Kirkland商品「不輸知名品牌」 美食作家說必買

9項好市多Kirkland商品「不輸知名品牌」 美食作家說必買
周杰倫4場演唱會為何都邀他？2人這層關係曝光

周杰倫4場演唱會為何都邀他？2人這層關係曝光
國務院新規生效 中國訪問學者可在美直接轉換身分

國務院新規生效 中國訪問學者可在美直接轉換身分