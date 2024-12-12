單身美出新高度 Angelababy帶貨吸700萬人 1小時賣2000件

Angelababy直播帶貨，美出新高度。(取材自微博)

35歲女星Angelababy (楊穎)與男星黃曉明 兩年前離婚，最近近來男黃曉明已經有新戀情，認愛網紅葉珂，Angelababy依舊快樂過生活，工作之餘帶著孩子四處走，日前還有網友偶遇母子倆，網友大讚Angelababy狀態實在太好。

Angelababy登上直播平台帶貨，販售新版的羽絨外套，她也在直播中擔任模特兒，只見她穿著白色上衣搭配黑色長褲，外搭一件輕便的羽絨外套，造型非常休閒，她將及肩長髮梳至耳後，精緻五官完全展露，吸引700多萬人觀看，魅力驚人，短短1小時就賣出2000件外套，堪稱是新一代的帶貨女王。網友大讚Angelababy美出新高度，「連穿羽絨外套都好美」、「單身最快樂」。