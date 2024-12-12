單身美出新高度 Angelababy帶貨吸700萬人 1小時賣2000件
35歲女星Angelababy(楊穎)與男星黃曉明兩年前離婚，最近近來男黃曉明已經有新戀情，認愛網紅葉珂，Angelababy依舊快樂過生活，工作之餘帶著孩子四處走，日前還有網友偶遇母子倆，網友大讚Angelababy狀態實在太好。
Angelababy登上直播平台帶貨，販售新版的羽絨外套，她也在直播中擔任模特兒，只見她穿著白色上衣搭配黑色長褲，外搭一件輕便的羽絨外套，造型非常休閒，她將及肩長髮梳至耳後，精緻五官完全展露，吸引700多萬人觀看，魅力驚人，短短1小時就賣出2000件外套，堪稱是新一代的帶貨女王。網友大讚Angelababy美出新高度，「連穿羽絨外套都好美」、「單身最快樂」。
Angelababy 2022年與男星黃曉明離婚後，又因疑似到巴黎欣賞瘋馬秀遭到軟封殺，近期才逐漸走出陰霾，回歸螢光幕前。她回顧過去一年的沉澱，坦言過去這段時間其實是有收穫、有成長，也有思考的，「我學會了怎麼跟自己相處，也知道自己想追求什麼」，希望向粉絲們傳達一個理念，「Passion never stop.無論走到哪裡，你的熱情會給你指引方向，我也希望將這份熱情分享給大家」，大批網友受到感動，期望她多出來與粉絲相會。
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