港星貴州吃「牛屎」火鍋 作嘔仍喊好吃 網：為人民幣當小丑

李國麟邊吃邊作嘔。（取材自小紅書）

香港 70歲男星李國麟近年將演藝重心轉至大陸，除了商演，還會直播帶貨。近日他在小紅書 上拍片，大嗑「牛癟火鍋」的影片(通俗話牛屎)，雖然邊吃邊吐，但還是皺眉大呼好吃，也讓網友忍不住開酸「沒有尊嚴」、「為了人民幣當小丑」。

李國麟日前在小紅書放上一段影片，友人邀約他品嘗牛肉火鍋，等待菜色上桌後，李國麟不斷攪拌鍋內食物，對於陌生菜色，他頻頻好奇發問：「為什麼這個湯是綠色的」，友人回覆：「這是百草湯你聞一下」。不過當聞完後，李國麟面露疑惑表情：「這是不是壞掉了？」友人卻回答：「這湯怪怪的，但是吃起來很香。」李國麟要求大家先吃，被眾人以「客人先來」，李國麟只好把衛生紙塞住鼻子後，才敢入口，但他直呼：「好吃！」品嘗完第一口後，似乎觸動他的味蕾，一口接一口吃，大快朵頤的模樣，讓眾人看的食指大動。

李國麟邊吃邊作嘔。（取材自小紅書）

後來有人跟李國麟說這是貴州正宗的特色小吃「牛癟火鍋」，當李國麟問到牛癟吃什麼，對方解釋是草在牛胃裡還沒有消化掉。李國麟聽到答案後，表情痛苦並作嘔，但他最後還是邊皺眉邊下結語「越吃越好吃」，呼籲大家到貴州要嘗嘗。

看到李國麟面色凝重仍吃下肚，有不少網友留言大酸：「好好地當個演員不好嗎？」、「為了人民幣當小丑」、「女兒的學費真貴啊」，不過也有人幫他說話：「就是嘗嘗當地的美食而已。」

李國麟入行已經將近50年，「天龍八部」、「法證先鋒III」都是代表作。日前他到大陸發展，會直播帶貨，不過曾因8小時內無人下單，被封為「最慘帶貨明星」。