我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登為1500人減刑 創下美國現代史單日最大規模赦罪

華人家長籲速批特高考合約 國會議員轟：故意拖延破壞州法

港星貴州吃「牛屎」火鍋 作嘔仍喊好吃 網：為人民幣當小丑

娛樂新聞組／即時報導
李國麟邊吃邊作嘔。（取材自小紅書）
李國麟邊吃邊作嘔。（取材自小紅書）

香港70歲男星李國麟近年將演藝重心轉至大陸，除了商演，還會直播帶貨。近日他在小紅書上拍片，大嗑「牛癟火鍋」的影片(通俗話牛屎)，雖然邊吃邊吐，但還是皺眉大呼好吃，也讓網友忍不住開酸「沒有尊嚴」、「為了人民幣當小丑」。

李國麟日前在小紅書放上一段影片，友人邀約他品嘗牛肉火鍋，等待菜色上桌後，李國麟不斷攪拌鍋內食物，對於陌生菜色，他頻頻好奇發問：「為什麼這個湯是綠色的」，友人回覆：「這是百草湯你聞一下」。不過當聞完後，李國麟面露疑惑表情：「這是不是壞掉了？」友人卻回答：「這湯怪怪的，但是吃起來很香。」李國麟要求大家先吃，被眾人以「客人先來」，李國麟只好把衛生紙塞住鼻子後，才敢入口，但他直呼：「好吃！」品嘗完第一口後，似乎觸動他的味蕾，一口接一口吃，大快朵頤的模樣，讓眾人看的食指大動。

李國麟邊吃邊作嘔。（取材自小紅書）
李國麟邊吃邊作嘔。（取材自小紅書）

後來有人跟李國麟說這是貴州正宗的特色小吃「牛癟火鍋」，當李國麟問到牛癟吃什麼，對方解釋是草在牛胃裡還沒有消化掉。李國麟聽到答案後，表情痛苦並作嘔，但他最後還是邊皺眉邊下結語「越吃越好吃」，呼籲大家到貴州要嘗嘗。

看到李國麟面色凝重仍吃下肚，有不少網友留言大酸：「好好地當個演員不好嗎？」、「為了人民幣當小丑」、「女兒的學費真貴啊」，不過也有人幫他說話：「就是嘗嘗當地的美食而已。」

李國麟入行已經將近50年，「天龍八部」、「法證先鋒III」都是代表作。日前他到大陸發展，會直播帶貨，不過曾因8小時內無人下單，被封為「最慘帶貨明星」。

李國麟。(取材自微博)
李國麟。(取材自微博)

小紅書 香港

上一則

「慶餘年」男星開450萬人民幣跑車 卻因一舉動遭全網公審

延伸閱讀

成龍4000萬「黃金宮殿」曝光 18K金打造豪宅、頂樓可停直升機

成龍4000萬「黃金宮殿」曝光 18K金打造豪宅、頂樓可停直升機
來美賣「三蹦子」 貴州小伙1季賺百萬人民幣 還想掙更多

來美賣「三蹦子」 貴州小伙1季賺百萬人民幣 還想掙更多
貴州村民過河到山上採草藥 翻船釀8死5傷

貴州村民過河到山上採草藥 翻船釀8死5傷
貴州從江縣發生翻船事故 8人死亡

貴州從江縣發生翻船事故 8人死亡

熱門新聞

李昀銳將接替林更新原本的角色，演出「楚喬傳冰湖重生」。(取材自微博)

「楚喬傳2」開機… 主角不是趙麗穎、林更新 網直呼：不想看了

2024-12-08 06:00
「捨不得星星」中，張新成(右)和王玉雯為戲披婚紗。圖／愛爾達電視 提供

王玉雯張新成相識16年披婚紗：爸媽比我們還開心

2024-12-09 15:03
BLACKPINK成員Jisoo連續三年稱霸「最美女星」排行榜。(路透)

2024全球最美女星 Jisoo三連霸…中國僅她上榜

2024-12-10 17:44
趙露思(右)曾和鄭業成搭檔演出古裝劇「三千鴉殺」。(取材自微博)

「蜀錦人家」開播收視差… 趙露思出手了 幫「昔日搭檔」宣傳

2024-12-03 21:31
任嘉倫在「流水迢迢」中一人分飾兩角。圖／愛爾達電視 提供

古裝男神太慘 10年拍7部「虐心戲」先殺後愛還不得善終

2024-12-10 11:48
《狐妖小紅娘竹業篇》更改劇名為《淮水竹亭》，劉詩詩曝光的片段都仙氣爆棚。（取自微博）。(取材自微博)

劉詩詩新戲改名 只為避開另一頂流女星留下的慘澹口碑

2024-12-05 07:00

超人氣

更多 >
3大生肖女晚年不易臥床 健康長壽還能財富滿滿

3大生肖女晚年不易臥床 健康長壽還能財富滿滿
好市多員工：10件最佳聖誕禮物在這裡

好市多員工：10件最佳聖誕禮物在這裡
又增一死 全美召回這款華人喜愛的滷味食品

又增一死 全美召回這款華人喜愛的滷味食品
華男持綠卡飛中國登機前被攔截 因做這件事

華男持綠卡飛中國登機前被攔截 因做這件事
中國海關總署署長俞建華「因病去世」？傳飲彈自盡

中國海關總署署長俞建華「因病去世」？傳飲彈自盡