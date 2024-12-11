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62歲馬景濤眼角皺、身材腫… 被誤認成趙本山

娛樂新聞組／綜合報導
62歲馬景濤近況讓人直呼認不得。（取材自微博)
62歲馬景濤近況讓人直呼認不得。（取材自微博)

62歲「咆哮帝」馬景濤是瓊瑤劇男主角經典代表，近年來事業重心都放在中國的他，日前出席活動，被網友拍到現況，掀起討論，更讓不少人感嘆歲月催人老，有人還以為他是「趙本山」。

馬景濤曾是瓊瑤劇集的第一俊男，從1990年開始，一路拍了瓊瑤的「六個夢－雪珂」、「青青河邊草」、「梅花烙」和「水雲間」。馬景濤並非瓊瑤劇起家，他先演了製作人楊佩佩的「春去春又回」，瓊瑤正是看了他演的渣男「長貴」，想邀他在「雪珂」演劉雪華不愛的反派羅志剛。馬景濤近年來鮮少在螢光幕前露面，2015年接演完「好想聽你說愛我」後便幾乎淡出演藝圈，2022年接演「東遊之八仙伏魔」；大部分的時間仍以接商演等活動為主。日前他悼念瓊瑤後，隔兩天出席重慶某家家居賣場活動，當天他精神狀態不錯，不過外貌也掀起熱議。

早年的馬景濤扮相十分帥氣有型，擁有幾分硬朗瀟灑的氣質，是許多人心中的古裝男神；如今的他已62歲，臉龐已不再是大家熟悉的樣子，近日他出席活動的照片曝光，只見他身形大了一號，臉型黝黑圓潤，且打扮也引來網友的批評，甚至還有網友認為他像趙忠樣、趙本山，「這身打扮，看封面以為是農民老大哥」、「不是，這個帽子非要戴嗎？」、「他的骨骼變化了嗎？怎麼感覺臉寬很多」、「是趙本山吧」。

馬景濤過去曾是帥氣小生。（取材自微博)
馬景濤過去曾是帥氣小生。（取材自微博)

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