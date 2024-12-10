婚鬧陰影還在？ 包文婧懷二胎 包貝爾竟遭吐槽

包貝爾(右)公布妻子包文婧懷二胎的喜訊。(取材自微博)

大陸男藝人包貝爾近日獲得「尖叫之夜」年度雲影院影響力人物，當他上台領獎時，感謝了老婆包文婧和女兒包餃子 ，並脫口「謝謝我老婆肚子裡的老二麵條子，謝謝大家，我愛電影」，公開妻子懷孕喜訊。不少網友紛紛獻上祝福，但也有人想起包貝爾結婚當天的婚鬧事件，讓女星柳岩差點被扔進了泳池。

其實，包文婧日前曾在機場被拍到腹部明顯隆起，如今果然證實懷二胎消息。但有網友發現，評論區裡有不少人在吐槽包貝爾和包文婧，有人質疑，「包貝爾演的影視劇視不好看，他能得什麼獎？」還有人調侃他得的難道是「婚鬧伴娘獎」。

包貝爾和包文婧2014年舉辦婚禮時，邀請謝依霖、賈玲、柳岩等人當伴娘團。但婚禮當天，柳岩差點被扔進了泳池，幸好有賈玲出手相救。而這起婚鬧事件讓柳岩陷入「自我炒作」的漩渦中，差點在圈內混不下去。

直到一年後，柳岩在某節目中首度回應此事，為了自證清白還不惜發毒誓。

而包貝爾夫婦的口碑也因為此事也直線下跌，畢竟婚鬧事件後，他們不但不維護伴娘，還把錯都怪到對方身上。

除此之外，包貝爾在去年曾被拍到深夜和一名女子在酒吧約會。當他發現被偷拍時，立刻甩掉女子的手，離開現場。但是，仍然引發不少網友猜測婚內出軌。