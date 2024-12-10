周潤發降價賣山頂豪宅 若成交還是能賺52%

周潤發降價出售香港山頂獨棟豪宅別墅「陽光花園」社區。(圖／伯爵提供)

香港巨星周潤發 不僅演技好，戲外還喜歡投資房地產 ，不動產近10億港元（約1.26億美元）。他在兩年前，以1.95億港元(約2460萬美元)出售的山頂豪宅，但這幾年一直賣不出去，如今竟然降價了，降幅達到11.4%，掀起關注。

港媒報導，周潤發手上最貴的豪宅，是在山頂加列山道48號「陽光花園」的一棟獨立洋房豪宅，擁有實用面積2547平方呎，並附帶2000平方呎的花園以及700平方呎的天台，而且視野極佳，還可眺望維多利亞港，坐擁南區海景。他是在2010年9月以1.28億港元購入，至今已持有14年。

周潤發在2022年決定以2.2億港元出售，無奈市場反應冷淡，直到近日才業界人士發現已經悄悄降價，降至1.95億港元重新出售，希望能快一點找到新買家。

媒體指出，如果周潤發最終以1.95億港元成功出售，那他帳面上可賺6700萬港元，升值約52.3%，也能看出「發哥」對於房地產的獨特眼光。