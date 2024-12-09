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粉絲把歌劇當成個唱？ 伍佰上海公演 遭喊「退票」

娛樂新聞組／即時報導
伍佰自編自導自演的搖滾歌劇「成功之路」，在上海演出時遭到觀眾要求退票。(取材自微博)
伍佰自編自導自演的搖滾歌劇「成功之路」，在上海演出時遭到觀眾要求退票。(取材自微博)

伍佰自編自導自演的搖滾歌劇「成功之路」，7日在上海開演，不料卻發生有些觀眾誤以為這是個人演唱會，實際看完後發現伍佰演唱的時間不長，且唱得不是經典歌曲，於是聚集大喊要求退票，引發熱議。

據官方宣傳資料顯示，「成功之路」是一部搖滾歌劇，由伍佰自編自演，並起用新人飾演主要角色。全劇共26首歌曲，皆由伍佰包辦詞曲創作，他本人演唱或參與演唱的歌曲有12首。

該劇於2023年在台北首演後，近期來到上海、南京、成都等城市展開巡演，演出場地皆為劇場。

上海場演出當天，有些觀眾看完表演後，仍不願離開，而是逗留聚集在會場大喊「退票」。其實在售票平台上就已寫明這是一齣搖滾歌劇，有劇情簡介、曲目表、演唱人員陣容，但是仍是有不少人以為這是伍佰的個人演唱會，到場後才發現，高喊要退票，逼得售票平台只能接受觀眾退票。

此外，也發簡訊通知已購票的消費者，提醒這是歌劇並非個人演唱會，在會場入口也設置公告提醒，甚至開演前主持人還提醒15分鐘之內可以出去退票。

網友們看到這樣的情景，忍不住痛批「簡直無理取鬧」、「縱容這幫人讓他們嘗到了甜頭，下次還有的是理由鬧事」、「好離譜，會哭會鬧會投訴就可以為非作歹是吧？」、「這樣只會養出巨嬰觀眾」。

知名音樂博主「陳北及」也發文指出，在現場喊退票的觀眾一點都不尊重舞台，也不尊重演員及其他觀眾。伍佰隨後轉發了這篇貼文，內文僅附上5個火箭符號，沒有多做說明，被解讀是對貼文表達認同。

伍佰 歌劇

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