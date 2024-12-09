觀影說劇／澳門賭王千金何超蓮首扛女主 上演京澳雙城戀

「多想和你再見一面」講述北京男孩與澳門女孩相識相愛的故事。(取材自微博)

描述北京男孩與澳門 女孩相戀的愛情電影「多想和你再見一面」即將上映，首次擔任女主角的何超蓮在日前的澳門首映會上笑說，在戲院中看自己演出有點尷尬，「因為銀幕很大，見到很大個自己，有點恐怖」。何超蓮的媽媽、四太梁安琪及何猷君等何家人，也都到場支持。

新快報報導，「多想和你再見一面」的男主角由此沙飾演，劇情講述在北京上大學的內地男孩與澳門女孩相識相愛，兩人在經過短暫的相處後各奔東西，互通電話與書信成為維持異地戀的生活日常。曾志偉則扮演何超蓮片中的父親，成為默默支持女兒的溫暖力量。

電影中除了描述遠距離戀愛故事，也融入澳門的歷史發展，見證了澳門的時代變遷。監製張嘉輝在首映會上說，希望透過這樣一部電影給大家呈現出一個不一樣的愛情故事，「希望它是非常純粹且值得等待的。」導演徐欣羨則表示，澳門是一個承載了許多世界文化遺產的地方，這次的拍攝也非常順利。

此沙、何超蓮上演了一段跨越20年的愛情故事，兩人表示合作的時候非常愉快。談到再次來到澳門的感受時，男主角此沙說，這次來澳門之後會更熟悉一些，好多拍攝時的場景都歷歷在目，「比如說超級無敵辣的牛雜，昨天也和何超蓮一起去了之前拍攝的地方吃東西。」

而對於何超蓮來說，她對澳門這個地方有著特別的感情，她表示，自己非常榮幸能夠作為澳門人來參演這部電影，「我覺得（女主角）姍蒂身上的樂觀、活潑的特點和自己性格非常相像，希望這次能夠呈現出精彩的表現。」