我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

高空活春宮 女蹲駕駛艙門口「離譜行為」全被錄下

紐約市長亞當斯想繞過市議會 改變「庇護城市」法案

觀影說劇／澳門賭王千金何超蓮首扛女主 上演京澳雙城戀

娛樂新聞組／綜合報導
「多想和你再見一面」講述北京男孩與澳門女孩相識相愛的故事。(取材自微博)
「多想和你再見一面」講述北京男孩與澳門女孩相識相愛的故事。(取材自微博)

描述北京男孩與澳門女孩相戀的愛情電影「多想和你再見一面」即將上映，首次擔任女主角的何超蓮在日前的澳門首映會上笑說，在戲院中看自己演出有點尷尬，「因為銀幕很大，見到很大個自己，有點恐怖」。何超蓮的媽媽、四太梁安琪及何猷君等何家人，也都到場支持。

新快報報導，「多想和你再見一面」的男主角由此沙飾演，劇情講述在北京上大學的內地男孩與澳門女孩相識相愛，兩人在經過短暫的相處後各奔東西，互通電話與書信成為維持異地戀的生活日常。曾志偉則扮演何超蓮片中的父親，成為默默支持女兒的溫暖力量。

電影中除了描述遠距離戀愛故事，也融入澳門的歷史發展，見證了澳門的時代變遷。監製張嘉輝在首映會上說，希望透過這樣一部電影給大家呈現出一個不一樣的愛情故事，「希望它是非常純粹且值得等待的。」導演徐欣羨則表示，澳門是一個承載了許多世界文化遺產的地方，這次的拍攝也非常順利。

此沙、何超蓮上演了一段跨越20年的愛情故事，兩人表示合作的時候非常愉快。談到再次來到澳門的感受時，男主角此沙說，這次來澳門之後會更熟悉一些，好多拍攝時的場景都歷歷在目，「比如說超級無敵辣的牛雜，昨天也和何超蓮一起去了之前拍攝的地方吃東西。」

而對於何超蓮來說，她對澳門這個地方有著特別的感情，她表示，自己非常榮幸能夠作為澳門人來參演這部電影，「我覺得（女主角）姍蒂身上的樂觀、活潑的特點和自己性格非常相像，希望這次能夠呈現出精彩的表現。」

澳門

上一則

昔日為搶男人翻臉 工藤靜香破冰「悼念中山美穗」

下一則

戲說從頭/ 賴雅妍撲倒張軒睿 「秘書」一夜情壓力大

延伸閱讀

「延禧攻略」帝后CP合體 聶遠告白秦嵐：想再演夫妻

「延禧攻略」帝后CP合體 聶遠告白秦嵐：想再演夫妻
NBA時隔5年重返中國 明年在澳門打2場熱身賽

NBA時隔5年重返中國 明年在澳門打2場熱身賽
才被嗆滾出香港…勝利現身澳門夜店 一句「來抓我」疑挑釁向佐

才被嗆滾出香港…勝利現身澳門夜店 一句「來抓我」疑挑釁向佐
澳門回歸25周年 台山、港澳之友會同慶

澳門回歸25周年 台山、港澳之友會同慶

熱門新聞

瓊瑤日前突在臉書更新丈夫平鑫濤臥床插鼻胃管照。（取材自臉書）

瓊瑤最後影音《當雪花飄落》：不要為我難過

2024-12-04 02:04
李昀銳將接替林更新原本的角色，演出「楚喬傳冰湖重生」。(取材自微博)

「楚喬傳2」開機… 主角不是趙麗穎、林更新 網直呼：不想看了

2024-12-08 06:00
趙露思(右)曾和鄭業成搭檔演出古裝劇「三千鴉殺」。(取材自微博)

「蜀錦人家」開播收視差… 趙露思出手了 幫「昔日搭檔」宣傳

2024-12-03 21:31
羅晉和唐嫣結婚已經6年了。(取材自微博)

唐嫣、羅晉罕見帶娃遊迪士尼 她的粉色穿搭被網友嘲「土甜風」

2024-12-02 06:00
《狐妖小紅娘竹業篇》更改劇名為《淮水竹亭》，劉詩詩曝光的片段都仙氣爆棚。（取自微博）。(取材自微博)

劉詩詩新戲改名 只為避開另一頂流女星留下的慘澹口碑

2024-12-05 07:00
馮紹峰主演的新電影票房翻車。(取材自微博)

馮紹峰主演新片翻車 9天票房303萬… 被吐槽「詐騙觀眾的錢」

2024-12-01 20:35

超人氣

更多 >
「楚喬傳2」開機… 主角不是趙麗穎、林更新 網直呼：不想看了

「楚喬傳2」開機… 主角不是趙麗穎、林更新 網直呼：不想看了
南加豪宅深夜暴力搶劫 華人開槍反擊 嫌犯1死3認罪

南加豪宅深夜暴力搶劫 華人開槍反擊 嫌犯1死3認罪
川普將禁來美生育旅遊 移交團隊已準備面對訴訟

川普將禁來美生育旅遊 移交團隊已準備面對訴訟
瓊瑤驟逝 留驚人版權費估破億美元 兒媳何琇瓊發聲了

瓊瑤驟逝 留驚人版權費估破億美元 兒媳何琇瓊發聲了
綠地老董KTV接受性服務一臉享受？網友拿不雅照比對本尊

綠地老董KTV接受性服務一臉享受？網友拿不雅照比對本尊