張柏芝神隱1年現身曬美照 被爆已生完第4胎

神隱將近一年的張柏芝，突然曬出最新照片。(取材自微博)

港星張柏芝 神隱將近一年，沒有更新社群、沒有公開露面，日前網路瘋傳「某女星去生孩子退圈」，不少人開始對號入座，認為就是張柏芝偷偷跑去生第四胎。近日，張柏芝工作室突然更新動態，曬出四張照片，彷彿在宣告「我回來了」。

張柏芝2006年與港星謝霆鋒 結婚後，生下兩子Lucas、Quintus，但兩人婚姻僅維持五年即告終。2018年，離婚後的張柏芝突然產下第三胎Marcus，但對於生父身分絕口不提，至今仍是個謎。

今年年初，張柏芝突然「人間蒸發」，連社交平台都沒有更新，懷第四胎消息甚囂塵上。加上港媒繪聲繪影爆料，張柏芝停工一年就是為了在家裡安胎，知情人士也透露，連生三胎男生的張柏芝其實很想生女兒。

張柏芝的大兒子和二兒子長得都很帥氣。(取材自微博)

有網友分析，以往碰到類似情況，張柏芝一定會出來澄清謠言，但這次卻一反常態保持緘默，讓人更加懷疑傳聞是真的。

將近一年時間過去了，張柏芝工作室突然曬出四張照片分享她的近況，只見張柏芝身穿咖啡 色羽絨服搭同色系緊身褲，臉上還戴著墨鏡，看起來又美又颯，氣場全開，拍照場景則是在登機。

不少網友懷疑，「她是坐完月子回來上工了吧」，也有人大讚，「張柏芝還是很美」、「如果真的生孩子，是最美四寶媽」。另外，還有粉絲故意打趣道，「壞女人，想死我了」。