58歲劉嘉玲凍齡 「這個部位」皮膚好到讓人震驚

劉嘉玲曬出和梁朝偉的合影，她的好身材再成焦點。(取材自Instagram)

港星梁朝偉 日前獲頒香港 演藝學院榮譽博士的殊榮，妻子劉嘉玲與有榮焉，穿著一襲白色套裝出席，並在個人社交平台曬出和梁朝偉的合影。不少人被劉嘉玲的好身材震驚，還有眼尖網友發現，穿著低胸上衣的劉嘉玲，「胸部皮膚」特別白皙光滑，十分吸睛。

香港01報導，58歲的劉嘉玲在演藝圈多年，一直保持著非常好的狀況，每次現身公開活動都容光煥發，尤其是身材纖瘦、幾乎完全無贅肉，皮架上光滑緊緻的肌膚，可說是「凍齡美魔女」代表。

近日，有網友在香港演藝學院偶遇劉嘉玲陪同老公梁朝偉出席頒發榮譽博士典禮，並將片段分享到小紅書 ，劉嘉玲卻因為「胸部皮膚」引起熱議。

該網友留言表示，「凍齡女神實力演繹年齡只是數字，狀態太好了，容顏和身材都保持的太好了，今日陪老公梁朝偉出席香港演藝學院受禮儀式的嘉玲姐真的太性感了」。

畫面中可見，劉嘉玲穿著白色低胸西裝短裙套裝亮相，小露酥胸，相當性感，更大秀少女般的纖細美腿。期間劉嘉玲數次與粉絲合照，乘搭電梯時看到粉絲拍片，更友善對鏡頭揮手，相當親民。

有大批網友看到片段後忍不住大讚，「姐姐又美又颯」、「腿很美啊，自律」、「身材好品味也好」，但也有不少人關注她的深V，「那麼大歲數了，為啥胸部皮膚那麼好」，引發熱議。