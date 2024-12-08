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感念當年提攜 「爾康」周杰悼念瓊瑤：妳真的走了嗎

記者趙大智／綜合報導
周杰(左)感念瓊瑤當年提攜。（取材自微博）
周杰(左)感念瓊瑤當年提攜。（取材自微博）

作家瓊瑤日前辭世，享壽86歲，家屬遵照她的遺願，12月11日舉行家祭後，遺體隨即火化，接著送往陽明山臻善園花葬，長伴夫婿平鑫濤左右。粉絲團7日也公告開放粉絲到場悼念。

瓊瑤生前就知道粉絲會有無限不捨，有太多來不及對她說的話，所以同意花葬時大家可以到陽明山送她到人間的終點，並祝福她開啟新的旅程。家屬也提醒，請遵守園區規定，勿帶任何祭品、香火和花束，離開時也還給大地一片乾淨。至於無法在當日前來的網友，家屬也回應「日後半年內都可自行前往，雖未立牌，但會拍照秀出明確位置再公布」。

而在瓊瑤「還珠格格」扮「爾康」的周杰，因沉默多日無表示遭轟，7日下午終於發文，提到自己智商、情商雙低，但瓊瑤總是護著他，也允許他在她書房抽菸，甚至打電話給他女友說「周杰像我兒子，請妳不要傷害他對妳的感情」，還嘆坐她沙發的男主角都有感情問題，「從秦漢、秦祥林到你」。

周杰問：「阿姨妳真的走了嗎？妳還有想起過我嗎？」他懊悔沒去陪伴她，但相信她是化做蝴蝶飛走了，也相信人是有靈魂的，「不然我怎麼會那麼愛妳？妳知道我會永遠想念妳，希望我離開的時候也能像妳一樣瀟灑」，遲到的真情發文感動不少網友。

瓊瑤

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