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「楚喬傳2」開機… 主角不是趙麗穎、林更新 網直呼：不想看了

娛樂新聞組／即時報導
李昀銳將接替林更新原本的角色，演出「楚喬傳冰湖重生」。(取材自微博)
李昀銳將接替林更新原本的角色，演出「楚喬傳冰湖重生」。(取材自微博)

趙麗穎、林更新主演的電視劇「楚喬傳」，2017年開播後創下高收視、高口碑，不少粉絲多次催促開拍續集，但遲遲沒有下文。近日，更名為「楚喬傳冰湖重生」的「楚喬傳2」終於開機，但全員換角，且多數演員都是新人，讓不少網友大呼：不想看了。

「楚喬傳」當年首播就超過400億流量，連趙麗穎、林更新今年3月二搭的爆款劇「與鳳行」也特意拍了向「楚喬傳」致敬的橋段，一度引發話題。續集「楚喬傳冰湖重生」找來「星漢燦爛」中的男二李昀銳，搭檔在「楚喬傳」中演兒時趙麗穎的黃楊鈿甜，但這樣的組合卻令不少網友有意見。

李昀銳曾在「星漢燦爛」中飾演表面毒舌，實則深情的暖心男配，知名度大漲，他在「楚喬傳冰湖重生」中，飾演諸葛玥，也就是林耕新原先飾演的「宇文玥」。由於前作大結局中，「宇文玥」重傷落水，「楚喬」入水相救，因此不少網友擔心李昀銳續集開場就是在水中，不同形象讓人一秒出戲。

還有網友說，「冰湖重生」男主角改回了小說裡的諸葛玥，而林更新扮演的宇文玥就還是沉在冰湖裡的宇文玥。

相對李昀銳，曾扮演「小楚喬」的黃楊鈿甜，反而沒有那麼大反對聲浪，據悉，她當年飾演「小楚喬」時只有10歲，但她細膩詮釋「楚喬」不服輸、堅韌的一面，也因此得到「小趙麗穎」封號。

其他演員部分，新版燕洵將由張康樂出演，趙淳兒的則將由夏夢來演，李策、卞皇後以及趙徹分別由李孝謙、李夢和盛一倫來出演。

曾扮演「小楚喬」的黃楊鈿甜，如今成為續集的女一。(取材自微博)
曾扮演「小楚喬」的黃楊鈿甜，如今成為續集的女一。(取材自微博)

趙麗穎

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