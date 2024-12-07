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伍佰《成功之路》中國首演 觀眾不滿非個唱吵退票

記者陳宥菘／即時報導
搖滾天王伍佰自編自導自演搖滾歌劇《成功之路》6日在上海首演，卻發生觀眾無理取鬧要求退票的風波。(取自微博)
搖滾天王伍佰自編自導自演搖滾歌劇《成功之路》6日在上海首演，卻發生觀眾無理取鬧要求退票的風波。(取自微博)

搖滾天王伍佰自編自導自演搖滾歌劇《成功之路》過去兩年在台北演出佳評如潮，12月起展開在中國大陸的巡迴演出，不過，6日在上海首演卻發生觀眾無理取鬧要求退票的風波。有觀眾衝著伍佰名號，以為購買的演出是伍佰的個人演唱會，觀看過程卻發現是歌劇演出，直接在觀眾席大喊「退票」，主辦方敵不過觀眾鬧場，最終開放退票，為歌劇的大陸巡迴旅程蒙上一層灰。

事實上，《成功之路》在宣傳資訊上早已著名是「搖滾歌劇」，而且售票頁面也列出演出曲目表和演唱者，以及演員名單、劇情簡介等。根據大陸售票網站「大麥網」介紹，《成功之路搖滾歌劇》是伍佰在音樂之外，「透過戲劇的展演」，把人追逐理想的感動與真實，落到實處的表現出來。

伍佰對於上海的首演可謂充滿期待。他在4日下午先是發布微博貼文表示：「謝謝歌迷們的支持！80人團隊已經在上海前灘，準備週末的3場演出🚀🚀🚀🚀🚀」；5日再度貼文表示：「上海首演倒計時一天！#成功之路搖滾歌劇#」

不過，大陸音樂自媒體「小島音樂速報」指出，有許多觀眾卻未注意到演出內容是歌劇，衝著伍佰的名號就購票，到現場才發現伍佰實際亮相唱歌的時間不多，於是在演出過程中大喊「退票」，不僅擾亂現場氣氛，也影響台上正在演出的演員，據傳演員法蘭（Fran）好像都快哭了，還必須在台上鎮定地完成演出。

「小島音樂速報」指出，許多不明就裡的觀眾在現場「鬧事」，近百位觀眾甚至在現場和主辦單位交涉到深夜零點，最後成功讓主辦單位為他們退票。主辦單位隔日也連發多條簡訊，提醒購票觀眾指：「您購買的《成功之路》是伍佰與其他演員共同表演的搖滾歌劇，不是伍佰的個人演唱會，請謹慎購買」，甚至再度開啟退票通道。

微博上也流傳多段現場觀眾鬧事的影片，上百名觀眾群聚高喊退票，甚至驚動警方到場。有網友為伍佰叫屈表示，無論是海報還是演出名單，主辦方都「盡到了告知的義務」，甚至有人說「因為海報上有伍佰，所以涉嫌誤導。拜託，自己的作品不用自己的頭像海報宣傳，用誰的？」。

也有網友提到，之前陳奕迅巡演時，有歌迷嫌棄「冷門歌」太多，沒有達到他們的預期和要求，「這些人真是巨嬰慣了，覺得全天下都應該以他們的意志為準則，而從來沒知道雙向奔赴、雙向選擇的道理。」

伍佰的《成功之路》在上海站從12月6日至8日共三場，12月20日至22日為南京站，明年1月18日至19日為成都站。目前，大麥網的節目資訊欄位上已經加註粗體字：「本次演出為歌劇，非演唱會，請仔細閱讀詳情內容後購買！」

搖滾天王伍佰自編自導自演搖滾歌劇《成功之路》6日在上海首演，有觀眾不滿是是歌劇演...
搖滾天王伍佰自編自導自演搖滾歌劇《成功之路》6日在上海首演，有觀眾不滿是是歌劇演出，而非伍佰個人演唱會，直接在觀眾席大喊「退票」。(取自微博)

歌劇 微博 伍佰

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