「破·地獄」看透生死改寫港影史紀錄 周潤發看得痛哭流涕

香港二代喜劇泰斗許冠文(右)與黃子華，暌違32年再合作「破·地獄」。(華映娛樂提供)

港片「破·地獄」由二代喜劇泰斗許冠文與黃子華攜手主演，香港已突破1億2200萬港幣（約1500萬美元）票房佳績，上映未滿1個月即正式超越「毒舌大狀」，成為香港影史華語電影票房總冠軍。電影近日再獲第61屆亞太影展最佳導演、最佳女主角等4項大獎的國際肯定。

「破·地獄」藉香港獨有殯葬儀式，探討面對親人離去和自我救贖的感人催淚話題，由金獎陣容秦沛、金燕玲、衛詩雅、朱栢康、和新科金馬影后鍾雪瑩等共同演出，港台上百位名人好評推薦不斷，連周潤發 也前往朝聖，紛紛表示太珍惜有這一部讓人哭得痛快的必看電影。

「破·地獄」以香港殯葬業喃嘸師傅與禮儀經紀一文一武組合，以道教為亡魂超度的「破地獄」儀式， 探討重男輕女與父權威嚴下的家庭關係與生死大事，一句「不只死人要被超渡，活人也需要破地獄，活人都有好多地獄」直指電影核心，不少觀眾比擬是奧斯卡最佳國際電影「送行者:禮儀師的樂章」後最感動人心的生命電影與教材。

除了票房口碑大豐收，電影更是第61屆亞太影展最大贏家，一舉拿下得最佳導演（陳茂賢）、最佳女主角（衛詩雅）、最佳電影剪接（張叔平、彭正熙），以及最佳美術指導（姚漢文）4項大獎。女主角衛詩雅封后上台領獎一刻心情激動，語帶哽咽發表感言：「這個獎對我來說意義很大，代表著我16年來一直沒有放棄夢想的成績單。我希望可以憑著這個獎，令更多人知道，希望將來的日子能獲得更多角色，演出更多好電影。再次感謝導演，在我要放棄自己的時候，你沒有放棄。」

「破·地獄」講述新冠疫情後百業蕭條，婚禮顧問魏道生（黃子華飾）被迫轉行改做殯儀禮儀，由於紅白二事大相逕庭，道生處處碰壁，並與專做道教超度儀式的事業夥伴「喃嘸師傅」文哥（許冠文飾）產生許多衝突，幸有文哥女兒文玥（衛詩雅飾）居中化解，也逐漸悟到殯葬服務的真義，需要被超度的不只亡者、在生者更需要被超度，即「破地獄」的真諦。

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