我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鼓勵假期團聚 亞馬遜推25元機票「限時五天」

南韓前防長涉叛國遭逮捕 檢方已查扣手機

「破·地獄」看透生死改寫港影史紀錄 周潤發看得痛哭流涕

記者陳穎／即時報導
香港二代喜劇泰斗許冠文(右)與黃子華，暌違32年再合作「破·地獄」。(華映娛樂提供)
香港二代喜劇泰斗許冠文(右)與黃子華，暌違32年再合作「破·地獄」。(華映娛樂提供)

港片「破·地獄」由二代喜劇泰斗許冠文與黃子華攜手主演，香港已突破1億2200萬港幣（約1500萬美元）票房佳績，上映未滿1個月即正式超越「毒舌大狀」，成為香港影史華語電影票房總冠軍。電影近日再獲第61屆亞太影展最佳導演、最佳女主角等4項大獎的國際肯定。

「破·地獄」藉香港獨有殯葬儀式，探討面對親人離去和自我救贖的感人催淚話題，由金獎陣容秦沛、金燕玲、衛詩雅、朱栢康、和新科金馬影后鍾雪瑩等共同演出，港台上百位名人好評推薦不斷，連周潤發也前往朝聖，紛紛表示太珍惜有這一部讓人哭得痛快的必看電影。

「破·地獄」以香港殯葬業喃嘸師傅與禮儀經紀一文一武組合，以道教為亡魂超度的「破地獄」儀式， 探討重男輕女與父權威嚴下的家庭關係與生死大事，一句「不只死人要被超渡，活人也需要破地獄，活人都有好多地獄」直指電影核心，不少觀眾比擬是奧斯卡最佳國際電影「送行者:禮儀師的樂章」後最感動人心的生命電影與教材。

除了票房口碑大豐收，電影更是第61屆亞太影展最大贏家，一舉拿下得最佳導演（陳茂賢）、最佳女主角（衛詩雅）、最佳電影剪接（張叔平、彭正熙），以及最佳美術指導（姚漢文）4項大獎。女主角衛詩雅封后上台領獎一刻心情激動，語帶哽咽發表感言：「這個獎對我來說意義很大，代表著我16年來一直沒有放棄夢想的成績單。我希望可以憑著這個獎，令更多人知道，希望將來的日子能獲得更多角色，演出更多好電影。再次感謝導演，在我要放棄自己的時候，你沒有放棄。」

「破·地獄」講述新冠疫情後百業蕭條，婚禮顧問魏道生（黃子華飾）被迫轉行改做殯儀禮儀，由於紅白二事大相逕庭，道生處處碰壁，並與專做道教超度儀式的事業夥伴「喃嘸師傅」文哥（許冠文飾）產生許多衝突，幸有文哥女兒文玥（衛詩雅飾）居中化解，也逐漸悟到殯葬服務的真義，需要被超度的不只亡者、在生者更需要被超度，即「破地獄」的真諦。

https://www.youtube.com/watch?v=b3hawBfVtkI

許冠文在「破．地獄」展現精湛演技。(華映娛樂提供)
許冠文在「破．地獄」展現精湛演技。(華映娛樂提供)

周潤發

上一則

Ella口誤全場傻眼 小鐘超瞎魔術 周杰倫嗆：不想來可換人

延伸閱讀

32年後再合作…許冠文攜手黃子華 新片催淚論生死

32年後再合作…許冠文攜手黃子華 新片催淚論生死
周潤發雨中戰10公里馬拉松 誇韓星GD「變漂亮了」

周潤發雨中戰10公里馬拉松 誇韓星GD「變漂亮了」
周潤發「姊姊睡公園」？ 親姊出面發聲 港媒爆料被打臉

周潤發「姊姊睡公園」？ 親姊出面發聲 港媒爆料被打臉
周潤發「姊姊睡公園」？港媒爆料被打臉

周潤發「姊姊睡公園」？港媒爆料被打臉

熱門新聞

瓊瑤日前突在臉書更新丈夫平鑫濤臥床插鼻胃管照。（取材自臉書）

瓊瑤最後影音《當雪花飄落》：不要為我難過

2024-12-04 02:04
趙露思(右)曾和鄭業成搭檔演出古裝劇「三千鴉殺」。(取材自微博)

「蜀錦人家」開播收視差… 趙露思出手了 幫「昔日搭檔」宣傳

2024-12-03 21:31
王鶴棣傳出與圈外女友劉藝分手，並給天價分手費。(取材自微博)

「最帥的東方濃顏美男」情斷 給女友分手費能買半套肖戰房子

2024-11-29 19:41
羅晉和唐嫣結婚已經6年了。(取材自微博)

唐嫣、羅晉罕見帶娃遊迪士尼 她的粉色穿搭被網友嘲「土甜風」

2024-12-02 06:00
《狐妖小紅娘竹業篇》更改劇名為《淮水竹亭》，劉詩詩曝光的片段都仙氣爆棚。（取自微博）。(取材自微博)

劉詩詩新戲改名 只為避開另一頂流女星留下的慘澹口碑

2024-12-05 07:00
馮紹峰主演的新電影票房翻車。(取材自微博)

馮紹峰主演新片翻車 9天票房303萬… 被吐槽「詐騙觀眾的錢」

2024-12-01 20:35

超人氣

更多 >
4生肖年底前財運開花 鼠得長官認可要升官、他事業迎新高峰

4生肖年底前財運開花 鼠得長官認可要升官、他事業迎新高峰
泡麵總是軟爛不夠Q？ 4招煮出彈牙麵條

泡麵總是軟爛不夠Q？ 4招煮出彈牙麵條
薄瓜瓜社群轉高調 再發文PO媽媽寫的家書

薄瓜瓜社群轉高調 再發文PO媽媽寫的家書
節節敗退之際靠山竟撤人 敘利亞政府面臨存亡

節節敗退之際靠山竟撤人 敘利亞政府面臨存亡
買屋族財富是租屋族40倍 貧富差距是怎麼拉大的？

買屋族財富是租屋族40倍 貧富差距是怎麼拉大的？