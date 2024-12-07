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中山美穗猝逝 「情書」導演岩井俊二發文悼念、影迷痛哭

瓊瑤離世 「爾康」周杰發文了：阿姨，你真的走了嗎？

世界新聞網／輯
周杰分享「還珠格格」時期和瓊瑤合照。(取材自微博)
周杰分享「還珠格格」時期和瓊瑤合照。(取材自微博)

知名作家瓊瑤4日在家中被發現輕生過世，享壽86歲，曾演出「還珠格格」系列的演員林心如趙薇、蘇有朋、王艷、趙麗穎第一時間紛紛發聲悼念，卻不見「爾康」周杰發聲，也讓影評人吳清功點名開嗆。7日，周杰分享三張與瓊瑤、平鑫濤的合照，悼念「瓊瑤阿姨」。

周杰分享「還珠格格」時期和瓊瑤合照。(取材自微博)
周杰分享「還珠格格」時期和瓊瑤合照。(取材自微博)

周杰悼念全文

我是萬千個瓊瑤小說讀者中的一隅，那時的我剛剛從一個懵懂少年拿著青春的站票，闖進了自己的車廂，而行囊裡裝著瓊瑤幫我打開的情感世界。命運竟然在十年後讓我走進了她的生活。

我至今還記得第一次接她的電話，我仍然保留著她家裡的號碼。我是一個智商情商雙低的人，不知道為什麼能夠受到她的照顧。大家都知趣的叫瓊瑤姐，只有我傻乎乎的叫阿姨。她說：「周杰你不要給我闖禍，你不要讓他們覺得我什麼都護著你」。

凌晨三點她說「沒有人在我的書房裡抽過煙，可她卻讓平伯伯下樓去給我買煙」

她打電話對我的女朋友說，「周杰就像我的兒子，請你不要傷害他對你的感情」

她說「為什麼坐在這張沙發上的我的男主角都有感情問題？從秦漢秦祥林到你。」

她跟我說「殺青後有朋回到台北跟她講和我分別的情形令她感動」。

阿姨，你真的走了嗎？你還有想起過我嗎？你還記得我的幼稚和任性嗎？我知道你是孤獨的，你的人生已經不需要再證明什麼了。你就是你，所以你包容我。我覺得我對不起你，我可能讓你失望了。我沒有機會在你離開的時候去陪伴你，我相信你是坦然的，我也相信你是化作蝴蝶飛走了。

你說不知道人類有沒有靈魂，我相信是有的，不然我怎麼會那麼愛你。你不是去世你只是自己關上了大幕。你知道我會永遠想念你，希望我離開的時候也能如你一樣的瀟灑。

周杰分享「還珠格格」時期和瓊瑤合照。(取材自微博)
周杰分享「還珠格格」時期和瓊瑤合照。(取材自微博)

瓊瑤 趙薇 林心如

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