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嫖娼醜聞揮不去 李雲迪復出音樂會突叫停

娛樂新聞組／綜合報導
李雲迪演出海報曝光。（取材自微博）
李雲迪演出海報曝光。（取材自微博）

被譽為「鋼琴王子」的中國知名鋼琴演奏家李雲迪，沉寂近3年後，近日傳出2025年1月1日將在杭州大劇院演出，但相關售票信息卻在公開發布後被刪除，疑似復出之路受阻。

瀟湘晨報報導，網友發布的海報顯示，該場演出為「李雲迪演奏莫扎特 奏鳴曲計畫1」，地點為杭州大劇院歌劇院，日期為2025年1月1日19時30分，票價包含280元、380元、1280元、1680人民幣等多個價位。

5日下午，掃描了海報附帶的二維碼，結果顯示為杭州大劇院微信小程序的相關演出購票信息，演出時長約90分鐘，界面顯示未開售。演出信息介紹稱，李雲迪將用一場音樂盛宴，和觀眾一起翻開嶄新一年的美好篇章。不過，在該小程序的演出列表中，找不到這一場演出。

聯繫杭州大劇院詢問，客服人員表示，臨時接到通知，這場演出因為檔期原因暫時沒有售賣息。杭州大劇院演出部一名工作人員也回應稱，劇院方面臨時接到通知，這場演出因檔期變化或將延期，2025年1月1日不會舉辦演出，目前暫不確定後續是否會舉辦。

報導指出，「鋼琴王子」李雲迪現年42歲，他以演出蕭邦和李斯特曲目聞名。2021年10月21日，傳出李雲迪涉嫌嫖娼在北京被拘留，震驚各界，隔天中國音樂家協會宣布取消其會員資格，此外其「重慶政協常委、全國青聯常委、香港青聯副主席」等頭銜都被移除。

李雲迪 微信 歌劇

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