我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鄧金斯蟹捕撈季三度延遲 12月31日才開放

中山美穗猝逝 「情書」導演岩井俊二發文悼念、影迷痛哭

「走紅毯不自信」… 倪妮說心底話 粉絲不敢相信

娛樂新聞組／綜合報導
倪妮說自己走紅毯沒自信，驚呆不少網友。(取材自微博)
倪妮說自己走紅毯沒自信，驚呆不少網友。(取材自微博)

「謀女郎」倪妮是圈內公認的女神，外型冷豔的她一出場，氣場立刻成為焦點。但眾人眼中的氣場女神，在現實生活中竟然非常沒有自信。近日，倪妮在受訪時表示，自己是一個「經常會不自信」的人，尤其是在走紅毯、拍照時，都是特別不自信的。她的一番言論震驚不少網友。

倪妮表示，「可能只是我的不自信別人看不出來，但是我自己知道，就比如說，每次走紅毯、拍照，我都是特別不自信的，我說出來過，都沒人信，所以後來我也不再說了」。 她還強調，其實每次出場前她都是給自己打「十針強心劑」再走出來的，「好像吃了一百塊巧克力之後的自己」。

倪妮的自我剖析，讓許多網友不以為然，紛紛表示，「如果我有倪妮這種顏值這種氣質，我能自信到夢裡偷笑」、「美而不自知啊」、「姊妳在開什麼玩笑」，還有人打趣問倪妮，「這讓其他女明星怎麼活」。

據悉，倪妮2011年因演出張藝謀執導的戰爭史詩電影「金陵十三釵」女主角「玉墨」進入演藝圈。在卸下「謀女郎」身分後，倪妮陸續出演了「我想和你好好的」、「等風來」、「匆匆那年」、「新娘大作戰」、「28歲未成年」等電影。而在2023年人氣電影「消失的她」中，倪妮憑藉精湛演技，成功圈粉不少。

上一則

當年想轉型… 馬景濤哽咽憶瓊瑤 慧眼成就「咆哮帝」

下一則

大巨蛋第2天 周杰倫拉上動力火車 自曝仍有點緊張

延伸閱讀

中山美穗離世 純愛電影「情書」裡永遠的女主角

中山美穗離世 純愛電影「情書」裡永遠的女主角
觀影說劇／沉重演繹「戴假髮的人」 黃曉明重拾演員初心

觀影說劇／沉重演繹「戴假髮的人」 黃曉明重拾演員初心
「3分鐘解說」毀電影？張藝謀籲不要看 網酸：耽誤騙錢

「3分鐘解說」毀電影？張藝謀籲不要看 網酸：耽誤騙錢
喊話「不要看」…張藝謀對電影解說很無語 網酸：耽誤騙錢？

喊話「不要看」…張藝謀對電影解說很無語 網酸：耽誤騙錢？

熱門新聞

瓊瑤日前突在臉書更新丈夫平鑫濤臥床插鼻胃管照。（取材自臉書）

瓊瑤最後影音《當雪花飄落》：不要為我難過

2024-12-04 02:04
趙露思(右)曾和鄭業成搭檔演出古裝劇「三千鴉殺」。(取材自微博)

「蜀錦人家」開播收視差… 趙露思出手了 幫「昔日搭檔」宣傳

2024-12-03 21:31
王鶴棣傳出與圈外女友劉藝分手，並給天價分手費。(取材自微博)

「最帥的東方濃顏美男」情斷 給女友分手費能買半套肖戰房子

2024-11-29 19:41
羅晉和唐嫣結婚已經6年了。(取材自微博)

唐嫣、羅晉罕見帶娃遊迪士尼 她的粉色穿搭被網友嘲「土甜風」

2024-12-02 06:00
《狐妖小紅娘竹業篇》更改劇名為《淮水竹亭》，劉詩詩曝光的片段都仙氣爆棚。（取自微博）。(取材自微博)

劉詩詩新戲改名 只為避開另一頂流女星留下的慘澹口碑

2024-12-05 07:00
馮紹峰主演的新電影票房翻車。(取材自微博)

馮紹峰主演新片翻車 9天票房303萬… 被吐槽「詐騙觀眾的錢」

2024-12-01 20:35

超人氣

更多 >
人物側寫／馬唯中談董陽孜文字藝術 看見母親周美青家學底蘊

人物側寫／馬唯中談董陽孜文字藝術 看見母親周美青家學底蘊
川普將大規模驅逐無證客 第3國已爆拒收

川普將大規模驅逐無證客 第3國已爆拒收
這學校外國人最多 急發通知籲留學生：川普就任前快回

這學校外國人最多 急發通知籲留學生：川普就任前快回
好市多舊電子產品折價方案 讓你多攢些購物金

好市多舊電子產品折價方案 讓你多攢些購物金
紐約退伍軍人鎖喉致死案 法官撤銷過失殺人指控

紐約退伍軍人鎖喉致死案 法官撤銷過失殺人指控