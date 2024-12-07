「走紅毯不自信」… 倪妮說心底話 粉絲不敢相信

倪妮說自己走紅毯沒自信，驚呆不少網友。(取材自微博)

「謀女郎」倪妮是圈內公認的女神，外型冷豔的她一出場，氣場立刻成為焦點。但眾人眼中的氣場女神，在現實生活中竟然非常沒有自信。近日，倪妮在受訪時表示，自己是一個「經常會不自信」的人，尤其是在走紅毯、拍照時，都是特別不自信的。她的一番言論震驚不少網友。

倪妮表示，「可能只是我的不自信別人看不出來，但是我自己知道，就比如說，每次走紅毯、拍照，我都是特別不自信的，我說出來過，都沒人信，所以後來我也不再說了」。 她還強調，其實每次出場前她都是給自己打「十針強心劑」再走出來的，「好像吃了一百塊巧克力之後的自己」。

倪妮的自我剖析，讓許多網友不以為然，紛紛表示，「如果我有倪妮這種顏值這種氣質，我能自信到夢裡偷笑」、「美而不自知啊」、「姊妳在開什麼玩笑」，還有人打趣問倪妮，「這讓其他女明星怎麼活」。

據悉，倪妮2011年因演出張藝謀執導的戰爭史詩電影「金陵十三釵」女主角「玉墨」進入演藝圈。在卸下「謀女郎」身分後，倪妮陸續出演了「我想和你好好的」、「等風來」、「匆匆那年」、「新娘大作戰」、「28歲未成年」等電影。而在2023年人氣電影「消失的她」中，倪妮憑藉精湛演技，成功圈粉不少。