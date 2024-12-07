丁禹兮脫了…肉感身材讓粉絲傻眼 急問「胸肌」在哪裡？
2020年和趙露思合作「傳說中的陳芊芊」走紅的大陸男星丁禹兮，近幾年雖然作品不斷，但討論度並不高，直到近日，他二搭虞書欣演出古偶劇「永夜星河」，再次嘗到暴紅滋味。打鐵趁熱，丁禹兮主演的刑偵新劇「黑白森林」近日開播，他在劇中飾演菜鳥警察，演技獲肯定，不過卻因為一場「裸身搓澡戲」被酸身材鬆垮垮、沒肌肉。
「黑白森林」是丁禹兮今年第四部劇，他在劇中飾演年輕警察「文彬彬」，他在剛開始執行任務時就丟失配槍，還挨了壞人一記悶棍打暈。然而，在一次與黑幫的火拚中，一名黑面人發出震耳欲聾的槍響，不僅打破了平靜，更引出背後隱藏的暗黑勢力，而經彈道檢測，這聲槍響竟是他的槍。
值得一提的是，該劇男二是演技派戲骨寧理，他飾演支隊長邢良，和丁禹兮有精采對手戲。
不過，日前有一場丁禹兮「裸身搓澡戲」的片段流出，沒想到他的身材遭到全網吐槽，從畫面中可見，丁禹兮幾近全裸躺在床上讓師傅搓澡，不少觀眾原本期待可以看到他的大胸肌和腹肌，沒想到只看見一隻「白斬雞」。不少網友於是吐槽，「不是演警察嗎？這身材也太肉感」、「說好的胸肌呢」、「大家多說說他就回去練了」，引發熱議。
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