丁禹兮脫了…肉感身材讓粉絲傻眼 急問「胸肌」在哪裡？

丁禹兮在新戲中演菜鳥警察。(取材自微博)

2020年和趙露思 合作「傳說中的陳芊芊」走紅的大陸男星丁禹兮 ，近幾年雖然作品不斷，但討論度並不高，直到近日，他二搭虞書欣演出古偶劇「永夜星河」，再次嘗到暴紅滋味。打鐵趁熱，丁禹兮主演的刑偵新劇「黑白森林」近日開播，他在劇中飾演菜鳥警察，演技獲肯定，不過卻因為一場「裸身搓澡戲」被酸身材鬆垮垮、沒肌肉。

「黑白森林」是丁禹兮今年第四部劇，他在劇中飾演年輕警察「文彬彬」，他在剛開始執行任務時就丟失配槍，還挨了壞人一記悶棍打暈。然而，在一次與黑幫的火拚中，一名黑面人發出震耳欲聾的槍響，不僅打破了平靜，更引出背後隱藏的暗黑勢力，而經彈道檢測 ，這聲槍響竟是他的槍。

值得一提的是，該劇男二是演技派戲骨寧理，他飾演支隊長邢良，和丁禹兮有精采對手戲。