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曾向瓊瑤承諾「4年不拍劇」… 趙薇拒演「還珠格格3」原因被挖出

娛樂新聞組／即時報導
趙薇曾透露自己拒演「還珠格格3」原因。(取材自微博)
趙薇曾透露自己拒演「還珠格格3」原因。(取材自微博)

兩岸知名作家瓊瑤日前離世，震驚外界，她的作品曾被拍成許多經典戲劇，其中，1998年拍攝的「還珠格格」，捧紅趙薇林心如、范冰冰等人，至今仍讓人津津樂道，但身為女主角的趙薇只演了兩部曲。多年後，趙薇在綜藝節目中提及推演「還珠3」主因，更向瓊瑤承諾「4年不拍電視劇」。

「還珠格格」當年捧紅了多位主角和配角，到了第二部時，還是原班人馬出演，但過了兩三年開拍第三部時，演員卻「大換血」，除了「晴兒」、「爾康」、「太后」之外，其他的主要演員都換了。

作為「還珠格格」靈魂人物「小燕子」的扮演者趙薇，到了第三部時，卻並未參與演出，當時一度引發不少人好奇。

後來，趙薇在綜藝節目「王牌對王牌」中談到當時為何會拒演「還珠格格3」，她說，從她自己的角度來看，她認為「還珠格格」這部劇到了第二部結束時，已經是結束了，她覺得演了兩部已經「能演的都演了」，不想再過度消費自己，於是選擇推辭。

不僅如此，趙薇還透露，當時她還向瓊瑤保證「四年不演電視劇」，一心專注在電影上。她坦言自己的作法就商業層面來說很不明智，也讓許多廠商覺得驚訝。但這個承諾，趙薇確實做到了，據悉，她從2001年的「情深雨濛濛」開始，四年的時間都沒拍電視劇，一直到了2005年她才拍攝「京華煙雲」。

趙薇 瓊瑤 林心如

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