甄子丹不捨劉家昌 憶聚會女兒唱歌給他聽

甄子丹提及看到瓊瑤、劉家昌2位藝壇大師離世，相當不捨。(記者陳建嘉／攝影)

香港演員甄子丹 近日帶來主演動作大片「誤判」，他宣傳電影不遺餘力，近日接受台灣媒體聯訪，並感性提及最近看到瓊瑤 、劉家昌 2位藝壇大師的新聞，相當不捨，更透露自己與劉家昌交情不錯。

甄子丹惋惜兩位大師前輩的離世，看到瓊瑤新聞當然不舒服，「心情很不開心，瓊瑤的故事都很淒美。」而他與劉家昌是舊識，2年前自己全家人曾與對方一起吃飯，女兒還有唱歌給劉家昌聽，「我前幾天看到消息，還有將影片拿出來重溫，很感慨，但這是人生的必經之路。」

甄子丹在「誤判」首度挑戰檢察官角色，仍原汁原味展現緊張刺激的動作特技。包括在夜店以一打百，以及在地鐵車廂內激烈搏鬥各路殺手，更表示這次最開心的事之一，就是能與「破．地獄」影帝許冠文一同合作，「我是他的影迷，小時候最愛『半斤八兩』、『天才與白痴』」至於為何會請許冠文飾演大法官，甄子丹認為他心目中的大法官要有趣、幽默但尖銳，「這樣才會有一些化學作用，不是說教，必須要有鬥嘴，才會有那種反差效果。」

而在「我談的那場戀愛」與影后吳君如大談網戀的年輕偶像張天賦，同樣貢獻出精彩打戲，甄子丹談到張天賦時，也忍不住大讚：「他是一個很陽光、乾淨的小帥哥，感覺很有衝勁。」

甄子丹更說是自己指定要找張天賦，「本來沒聽過他的歌，知道他很紅，但我看到他以後就覺得，這是我要找的人物，一樣有那種不服氣、很有自信的樣子，就像我年輕的時候 」