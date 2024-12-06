我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中山美穗離世 情路坎坷落罵名 連金城武也遺憾沒追到她

日本女星中山美穗離世 享年54歲

甄子丹不捨劉家昌 憶聚會女兒唱歌給他聽

特派記者陳建嘉／綜合報導
甄子丹提及看到瓊瑤、劉家昌2位藝壇大師離世，相當不捨。(記者陳建嘉／攝影)
甄子丹提及看到瓊瑤、劉家昌2位藝壇大師離世，相當不捨。(記者陳建嘉／攝影)

香港演員甄子丹近日帶來主演動作大片「誤判」，他宣傳電影不遺餘力，近日接受台灣媒體聯訪，並感性提及最近看到瓊瑤劉家昌2位藝壇大師的新聞，相當不捨，更透露自己與劉家昌交情不錯。

甄子丹惋惜兩位大師前輩的離世，看到瓊瑤新聞當然不舒服，「心情很不開心，瓊瑤的故事都很淒美。」而他與劉家昌是舊識，2年前自己全家人曾與對方一起吃飯，女兒還有唱歌給劉家昌聽，「我前幾天看到消息，還有將影片拿出來重溫，很感慨，但這是人生的必經之路。」

甄子丹在「誤判」首度挑戰檢察官角色，仍原汁原味展現緊張刺激的動作特技。包括在夜店以一打百，以及在地鐵車廂內激烈搏鬥各路殺手，更表示這次最開心的事之一，就是能與「破．地獄」影帝許冠文一同合作，「我是他的影迷，小時候最愛『半斤八兩』、『天才與白痴』」至於為何會請許冠文飾演大法官，甄子丹認為他心目中的大法官要有趣、幽默但尖銳，「這樣才會有一些化學作用，不是說教，必須要有鬥嘴，才會有那種反差效果。」

而在「我談的那場戀愛」與影后吳君如大談網戀的年輕偶像張天賦，同樣貢獻出精彩打戲，甄子丹談到張天賦時，也忍不住大讚：「他是一個很陽光、乾淨的小帥哥，感覺很有衝勁。」

甄子丹更說是自己指定要找張天賦，「本來沒聽過他的歌，知道他很紅，但我看到他以後就覺得，這是我要找的人物，一樣有那種不服氣、很有自信的樣子，就像我年輕的時候 」

甄子丹 劉家昌 瓊瑤

上一則

「地表最強」代表… 周杰倫贏過泰勒絲 登Spotify三冠王

下一則

芮妮齊薇格回歸「BJ單身日記」 這次愛上小鮮肉

延伸閱讀

瓊瑤昔苦勸三毛回頭 林青霞悼念恩師曝16天前最後對話

瓊瑤昔苦勸三毛回頭 林青霞悼念恩師曝16天前最後對話
黑白集／瓊瑤果然是瓊瑤 一輩子做自己

黑白集／瓊瑤果然是瓊瑤 一輩子做自己
瓊瑤下周三化一縷青煙 家人遵遺願「只家祭不公祭」

瓊瑤下周三化一縷青煙 家人遵遺願「只家祭不公祭」
瓊瑤才過世 于正「抄襲道歉文」不見了？ 網怒轟：可恥

瓊瑤才過世 于正「抄襲道歉文」不見了？ 網怒轟：可恥

熱門新聞

瓊瑤日前突在臉書更新丈夫平鑫濤臥床插鼻胃管照。（取材自臉書）

瓊瑤最後影音《當雪花飄落》：不要為我難過

2024-12-04 02:04
王鶴棣傳出與圈外女友劉藝分手，並給天價分手費。(取材自微博)

「最帥的東方濃顏美男」情斷 給女友分手費能買半套肖戰房子

2024-11-29 19:41
趙露思(右)曾和鄭業成搭檔演出古裝劇「三千鴉殺」。(取材自微博)

「蜀錦人家」開播收視差… 趙露思出手了 幫「昔日搭檔」宣傳

2024-12-03 21:31
羅晉和唐嫣結婚已經6年了。(取材自微博)

唐嫣、羅晉罕見帶娃遊迪士尼 她的粉色穿搭被網友嘲「土甜風」

2024-12-02 06:00
天后泰勒絲榮登「21世紀最偉大流行樂歌手」亞軍。(路透資料照片)

21世紀最偉大流行歌手 泰勒絲只排第2名… 網猜冠軍是「她」

2024-11-29 01:29
馮紹峰主演的新電影票房翻車。(取材自微博)

馮紹峰主演新片翻車 9天票房303萬… 被吐槽「詐騙觀眾的錢」

2024-12-01 20:35

超人氣

更多 >
殺聯合健保CEO槍嫌正面照曝光 用假新州證件投宿青旅

殺聯合健保CEO槍嫌正面照曝光 用假新州證件投宿青旅
北加規模7地震 舊金山灣區發布海嘯警報 1小時後解除

北加規模7地震 舊金山灣區發布海嘯警報 1小時後解除
無人管教？小女孩狂砸超市 顧客、員工無能為力

無人管教？小女孩狂砸超市 顧客、員工無能為力
聯合健保執行長遇害 華人員工震驚不安

聯合健保執行長遇害 華人員工震驚不安
湯普森遇害引爆醫保民怨 護士看遍病人被拒賠悲劇：我不同情

湯普森遇害引爆醫保民怨 護士看遍病人被拒賠悲劇：我不同情