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中山美穗離世 情路坎坷落罵名 連金城武也遺憾沒追到她

日本女星中山美穗離世 享年54歲

梁朝偉再拿博士 監製新片驚吐：不會有劉嘉玲…

娛樂新聞組／綜合報導
梁朝偉(左)再獲頒博士學位，妻子劉嘉玲開心合影。（中通社）
梁朝偉(左)再獲頒博士學位，妻子劉嘉玲開心合影。（中通社）

香港資深藝人梁朝偉、洪金寶以及導演許鞍華等人，日前一同獲頒香港演藝學院榮譽博士，以表揚他們在演藝巨大貢獻。梁朝偉在受訪時以「好似發成績表」形容一個月兩度獲獎心情，而他亦透露下一步的計畫是擔任電影監製，但新片「不會邀妻子劉嘉玲參演」。

梁朝偉上個月才獲香港科技大學頒授人文學榮譽博士，時隔不到一個月，再獲演藝學院頒授榮譽博士。

梁朝偉獲獎後，與許鞍華由舞台返回觀眾席時，心情十分愉悅，並說打算跟家人聚餐慶祝。對於有學校邀請他出席分享會，他全部婉拒，並稱，「因為我只會演戲，不懂教書或教人，但樂意分享個人經驗。自己也沒想過重返校園，因為每次拍電影都像讀書，事前做功課，幾乎沒停過。」

談到下一部計畫，梁朝偉表示，將擔任電影監製，還進一步透露，目前新片正在籌備中，屆時自己也會擔綱演出，但劇本尚未完全寫好，預計明年冬天可以開工。

至於新片是否跟日本導演是枝裕和合作？梁朝偉稱那是另一部電影，但一樣都在籌備中，看哪一部先準備好就拍哪一部，「會是動作劇情片和有少少父女情，希望在日本或南韓取景，待決定地方拍攝後才開始選角」，至於被問到會不會邀請妻子劉嘉玲演出？梁朝偉給出否定答案，「因為她不會日文」。

提到近期熱映的港片「破·地獄」，梁朝偉表示自己已經看了，「很好看，開心近期港產片票房好，愈來愈多人關注，有的票房甚至好過西片，希望成績可以延續下去。」

梁朝偉 香港 日本

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