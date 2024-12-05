我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

法國通過不信任動議政經動盪 BBC：全歐恐跟著打哆嗦

薄瓜瓜發文高調談政治 喊「薄習兩家不曾有過節」

「還珠」演員僅「爾康」周杰未悼瓊瑤 影評人怒開嗆

記者陳建嘉／綜合報導
「爾康」周杰(右)當年演出「還珠格格」與林心如合作。(取材自微博)
「爾康」周杰(右)當年演出「還珠格格」與林心如合作。(取材自微博)

一代作家瓊瑤驚傳於新北淡水家中輕生離世，享壽86歲，演過三部「還珠格格」的所有演員包括趙薇、林心如、蘇有朋、黃曉明紛紛發聲，卻不見「爾康」周杰發文，讓中國影評人吳清功憤怒開嗆。

吳清功表示，三版「還珠格格」的主要演員，除了周杰沒有發文悼念瓊瑤，其他人都發文了，「周杰對曾經霸凌過他的演員有意見，但是瓊瑤沒有欺負他啊，更何況死者為大，周杰太小氣了吧？畢竟沒有『還珠格格』，周杰就是個素人」，但也有網友為周杰說話，「唉算了，反正逝者也看不見，只不過是給活的人看，可能這也是周杰想開的一點。」

「還珠格格」當年播出後，紅遍大街小巷，演員周杰當年飾演正直又癡情的「福爾康」因此暴紅。不料因在劇中強吻林心如，加上又爆出賭債、酒駕等負面新聞，導致形象一落千丈，不再有戲劇邀約，近年轉換跑道從事農業種植。

據悉，他不僅擁有千畝田地，還有5家公司和1個酒莊，公司主要投資影視劇，這些收入讓他躋身千萬富翁行列。 不過，雖然他資產雄厚，依舊十分節省，一件衣服可穿8年，而他也頻做公益，捐錢替貧困地區的孩童建學校。

「爾康」周杰當年演出「還珠格格」與林心如合作。(取材自微博)
「爾康」周杰當年演出「還珠格格」與林心如合作。(取材自微博)

瓊瑤 林心如 黃曉明

上一則

瓊瑤影視劇風靡40年 捧紅這些「瓊女郎」

下一則

瓊瑤昔批她「忘恩負義」 范冰冰仍謝恩人：您曾經點亮我

延伸閱讀

「小婉君」金銘同框瓊瑤 悲嘆那邊多一位才華橫溢作家

「小婉君」金銘同框瓊瑤 悲嘆那邊多一位才華橫溢作家
瓊瑤86歲辭世 留遺書「翩然去了」：別為我難過

瓊瑤86歲辭世 留遺書「翩然去了」：別為我難過
瓊瑤離世 林青霞嘆未見最後一面 趙薇神隱3年也發文

瓊瑤離世 林青霞嘆未見最後一面 趙薇神隱3年也發文
媒體探訪瓊瑤在成都幼時故居 三層磚木閣樓保存完好

媒體探訪瓊瑤在成都幼時故居 三層磚木閣樓保存完好

熱門新聞

瓊瑤日前突在臉書更新丈夫平鑫濤臥床插鼻胃管照。（取材自臉書）

瓊瑤最後影音《當雪花飄落》：不要為我難過

2024-12-04 02:04
王鶴棣傳出與圈外女友劉藝分手，並給天價分手費。(取材自微博)

「最帥的東方濃顏美男」情斷 給女友分手費能買半套肖戰房子

2024-11-29 19:41
趙露思(右)曾和鄭業成搭檔演出古裝劇「三千鴉殺」。(取材自微博)

「蜀錦人家」開播收視差… 趙露思出手了 幫「昔日搭檔」宣傳

2024-12-03 21:31
羅晉和唐嫣結婚已經6年了。(取材自微博)

唐嫣、羅晉罕見帶娃遊迪士尼 她的粉色穿搭被網友嘲「土甜風」

2024-12-02 06:00
天后泰勒絲榮登「21世紀最偉大流行樂歌手」亞軍。(路透資料照片)

21世紀最偉大流行歌手 泰勒絲只排第2名… 網猜冠軍是「她」

2024-11-29 01:29
馮紹峰主演的新電影票房翻車。(取材自微博)

馮紹峰主演新片翻車 9天票房303萬… 被吐槽「詐騙觀眾的錢」

2024-12-01 20:35

超人氣

更多 >
三口之家媽媽每周上好市多採買 這八項都在補貨清單中

三口之家媽媽每周上好市多採買 這八項都在補貨清單中
聯合健保CEO遭槍殺細節曝光 洛克菲勒點燈照常舉行

聯合健保CEO遭槍殺細節曝光 洛克菲勒點燈照常舉行
聯合健保公司執行長湯普森 曼哈頓酒店前遭槍殺身亡

聯合健保公司執行長湯普森 曼哈頓酒店前遭槍殺身亡
劉家昌癌症病逝 醫師：有此症狀十之八九是末期

劉家昌癌症病逝 醫師：有此症狀十之八九是末期
為何不要買2025年新建房屋？專家這麼說

為何不要買2025年新建房屋？專家這麼說