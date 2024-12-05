「還珠」演員僅「爾康」周杰未悼瓊瑤 影評人怒開嗆
一代作家瓊瑤驚傳於新北淡水家中輕生離世，享壽86歲，演過三部「還珠格格」的所有演員包括趙薇、林心如、蘇有朋、黃曉明紛紛發聲，卻不見「爾康」周杰發文，讓中國影評人吳清功憤怒開嗆。
吳清功表示，三版「還珠格格」的主要演員，除了周杰沒有發文悼念瓊瑤，其他人都發文了，「周杰對曾經霸凌過他的演員有意見，但是瓊瑤沒有欺負他啊，更何況死者為大，周杰太小氣了吧？畢竟沒有『還珠格格』，周杰就是個素人」，但也有網友為周杰說話，「唉算了，反正逝者也看不見，只不過是給活的人看，可能這也是周杰想開的一點。」
「還珠格格」當年播出後，紅遍大街小巷，演員周杰當年飾演正直又癡情的「福爾康」因此暴紅。不料因在劇中強吻林心如，加上又爆出賭債、酒駕等負面新聞，導致形象一落千丈，不再有戲劇邀約，近年轉換跑道從事農業種植。
據悉，他不僅擁有千畝田地，還有5家公司和1個酒莊，公司主要投資影視劇，這些收入讓他躋身千萬富翁行列。 不過，雖然他資產雄厚，依舊十分節省，一件衣服可穿8年，而他也頻做公益，捐錢替貧困地區的孩童建學校。
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