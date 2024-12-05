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瓊瑤影視劇風靡40年 捧紅這些「瓊女郎」

娛樂新聞組／綜合報導
「幾度夕陽紅」是第一部由瓊瑤小說改編的電視劇，劉雪華（左）和秦漢出演。（取材自豆瓣電影）
「幾度夕陽紅」是第一部由瓊瑤小說改編的電視劇，劉雪華（左）和秦漢出演。（取材自豆瓣電影）

一代言情作家瓊瑤在住家被發現死亡，驟然離世震驚各界。瓊瑤著有60多部言情小說，大量作品都被改編成電視劇，包括「庭院深深」「六個夢」系列、「梅花三弄」系列、以及「還珠格格」系列，風靡將近40年。眾多女演員因參演瓊瑤劇一夜成名，被稱為「瓊女郎」。

澎湃新聞報導，1970年代，瓊瑤的首部長篇小說「窗外」改編成同名電影，女主角林青霞一舉成名。17歲的林青霞飾演文采出眾的女主角江雁容。

林青霞在第一部電影「窗外」中飾演多愁善感的高中女孩。（國家電影資料館提供）
林青霞在第一部電影「窗外」中飾演多愁善感的高中女孩。（國家電影資料館提供）

1985年，瓊瑤進入影視劇製作業，推出電視劇「幾度夕陽紅」並大獲成功。劉雪華在27歲與瓊瑤合作，出演無私的悲情女主角李夢竹，讓她一躍成了家喻戶曉的瓊女郎。之後，劉雪華陸續演出「煙雨濛濛」、「庭院深深」、「在水一方」以及「海鷗飛處彩雲飛」等瓊瑤劇，演技受到肯定。

1989年5月，瓊瑤回湖南衡陽祭祖，積極推動兩岸合作拍攝電視劇「六個夢」系列，並於隔年完成「婉君」「啞妻」「三朵花」。年僅8歲的金銘拍攝了人生中的第一部電視劇，在「婉君」中飾演童年婉君。

金銘出演童年婉君後，成為知名童星。(取自微博)
金銘出演童年婉君後，成為知名童星。(取自微博)

陳德容，18歲出演瓊瑤作品「梅花三弄之梅花烙」，飾演楚楚可憐的落難格格白吟霜。之後演出「梅花三弄之水雲間」、「一簾幽夢」等瓊瑤電視劇，有「瓊瑤首席玉女」封號。

「梅花三弄之梅花烙」劇照，馬景濤與陳德容(右)。（取材自豆瓣電影）
「梅花三弄之梅花烙」劇照，馬景濤與陳德容(右)。（取材自豆瓣電影）

蕭薔，28歲初次與瓊瑤合作，出演「一簾幽夢」，飾演高貴驕傲的富家千金汪綠萍。她說瓊瑤對作品的要求很高，「演出綠萍這角色就像有一團火燃燒，愛與恨的表達方式，像是把自己燒成灰燼也不後悔。」

1998年，瓊瑤創作並擔任出品人的電視劇「還珠格格」播出，第一部中國平均收視率超47%、最高62.8%，第二部全國平均收視率突破54%、最高65.95%，收視率創造中國電視劇有數據統計後的收視紀錄。22歲的趙薇飾演古靈精怪的江湖女子小燕子，22歲的林心如飾演美麗聰慧的民間格格夏紫薇，17歲的范冰冰飾演清純善良的丫鬟金鎖，三人也成為娛樂圈的一線明星。

林心如 (左起)、趙薇和范冰冰當年演出「還珠格格」一炮而紅。（本報資料照片 ）
林心如 (左起)、趙薇和范冰冰當年演出「還珠格格」一炮而紅。（本報資料照片 ）

23歲的蔣勤勤，則是在瓊瑤創作的「蒼天有淚」中飾演溫婉柔弱的大小姐蕭雨鳳，打開知名度。蔣勤勤曾透露，當時拍了一本雜誌封面，瓊瑤看了後特地飛到北京來看正在讀大學的蔣勤勤。後來接演電視劇「蒼天有淚」走紅，瓊瑤甚至幫她取了藝名，還稱讚她「輕柔似水，靈氣逼人」，因此叫水靈。

蔣勤勤出演「蒼天有淚」的劇照。(取自豆瓣電影)
蔣勤勤出演「蒼天有淚」的劇照。(取自豆瓣電影)

瓊瑤 玉女 趙薇

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