「受啥刺激了」 武打男星頻穿女裝現身

向佐屢次因穿女裝引發討論。(取材自微博)

香港 藝人向佐，為了實現武打明星夢，在還沒成名之前，就積極健身和練武，不過他近期穿著女裝豹紋褲、透膚衣，超狂穿搭 現身商場，讓網友都看傻：「受啥刺激了」。

向佐近日愛上了穿女裝，日前現身「微博視界大會」，還把「浴袍」穿上身，紅毯上「浴袍」自肩膀滑落，胸前小紅豆直接見客，網友看到向佐露點影片直呼「我的眼」，「有沒人可以管管他」；而向佐發文則稱「臨時跟我媽借了件衣服，蘇一下，露背不只是女性的權利吧」，隨文還曝光露胸又露背，大展「浴袍」的影片，自信十足。

向佐屢次因穿女裝引發討論。(取材自微博)

近日向佐還綁辮子頭、穿橘色透膚衣、豹紋褲、褲襪，以多層次穿搭現身商場工作，引發網友熱議：「他怎麼變成這樣」、「受啥刺激了嗎？」、「向陳志朋 靠齊了」，還有網友狠虧：「想想人家已經理自由了，為了目標，都豁得出去」、「向太多了個女兒 碧婷多了個姐妹」。向佐則曬出影片，並發文：「別人笑我太瘋癲，我笑他人看不穿」，高EQ回應穿衣風波。

向佐屢次因穿女裝引發討論。(取材自微博)

向佐出身影藝視家，爸爸是香港娛樂大亨向華強、媽媽是女強人陳嵐，和台灣氣質女星郭碧婷育有1對子女，家庭幸福美滿，可以說是人生勝利組。雖然有網友看不慣向佐的變裝，但另有網民指出他反其道而行成功，起碼創造了新話題帶起流量。