「繁花」寶總圍巾有洋蔥 胡歌憶母熱淚盈眶

胡歌拍「繁花」時，演完經常熱淚盈眶。(緯來戲劇台提供)

胡歌 、馬伊琍、唐嫣、辛芷蕾主演，導演王家衛首度執導劇作「繁花 」該劇光影畫面、情感轉折，不僅創下電視劇的天花板，還收錄許多耳熟能詳的經典歌曲，胡歌更為電視原聲帶獻唱了「偷心」，還邀爸爸共同演出MV，其中還有不少細節藏洋蔥，令人動容。

戲開拍前，劇組向外界徵求90年代的老物件，胡歌提供過世母親留下來的縫紉機、絨線，還用這絨線織成「寶總」身上的圍巾，希望能將這份再也回不去的記憶，透過影像留下來。

劇中穿插許多經典歌曲，胡歌獻唱的「偷心」，請來爸爸在MV中演出「倉庫管理員」角色，胡歌說，飾演寶總讓他和父親日常相處上多了共同話題，胡爸還開玩笑自己年輕時可比「寶總」帥多了，而胡歌為戲投入甚深，下戲後還不捨跳脫角色，對「繁花」的厚愛可見一斑。

王家衛導演慢工出細活，「繁花」拍攝歷時3年半，讓演員經歷了「磨戲」階段，超高人氣導演、卡司陣容，口碑、話題兼具，一推出即創下超高網路聲量。

獲獎無數的「繁花」展現90年代上海風情，但胡歌透露，拍攝快4年的時間，沒去過真的「黃河路」，劇中黃河路其實是搭建於車墩影視基地，為了演出「阿寶」角色，拍攝期間他以摩托車代步往返，他說，因為「阿寶」需要無畏的衝勁，很多時候又是孤獨的靈魂，騎摩托車能符合這個人物狀態。