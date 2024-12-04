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曾遭瓊瑤怒批「忘恩負義」「還珠」的她悼念：謝謝您點亮我

娛樂新聞組／即時報導
范冰冰(左)在「還珠格格」中扮演金鎖。（取自IMDb）
范冰冰(左)在「還珠格格」中扮演金鎖。（取自IMDb）

知名作家瓊瑤驚傳陳屍淡水住家，享壽86歲。曾因「還珠格格」走紅的范冰冰，發文指，「熱烈地燃燒過，翩然地飛去，謝謝您曾經點亮我，願您在天堂喜樂常在。」

范冰冰稍早在個人微博發文，感謝瓊瑤過去的提攜，「熱烈地燃燒過，翩然地飛去，謝謝您曾點亮我，願您在天堂喜樂常在」，隨後粉絲也在留言區曬出「還珠格格」劇照，代表瓊瑤的好作品永遠留存在大家心中。

綜合媒體報導，范冰冰有次與劉雪華合作，劉雪華對漂亮的范冰冰非常喜愛，於是推薦給瓊瑤，沒想到還真的接到《還珠格格》的邀約。據了解，范冰冰原本要演第2女主角「紫薇」，但瓊瑤覺得她缺少一股書卷氣，才安排當年只有16歲的她飾演丫鬟「金鎖」的角色。起初范冰冰為此憤而拒絕演出，是透過劇組的不斷鼓勵才成功挽留她。

趙薇（左）、范冰冰（右）都因瓊瑤（中）的「還珠格格」而走紅。（本報資料照片)
趙薇（左）、范冰冰（右）都因瓊瑤（中）的「還珠格格」而走紅。（本報資料照片)

范冰冰一炮而紅後，與瓊瑤經紀公司簽下八年合約，但她身在中國，而瓊瑤經紀公司在台灣，各方面都不便，范冰冰於是提出解約，雙方因此對簿公堂，瓊瑤指稱范冰冰忘恩負義，是永遠的小丫鬟；而范冰冰卻對外表示，劉雪華才是她的恩師，並非瓊瑤。雖然瓊瑤離世前兩人沒有解開恩怨，但范冰冰還是不忘悼念曾經的恩人。

范冰冰 瓊瑤 微博

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