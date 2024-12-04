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陸男星馮紹峰被罵渣男 卻「希望大家踴躍來罵」

娛樂新聞組／即時報導
馮紹峰在新劇「婚內婚外」飾演的男主「胡成」，演技獲好評。(取材自微博)
馮紹峰在新劇「婚內婚外」飾演的男主「胡成」，演技獲好評。(取材自微博)

大陸男星馮紹峰與趙麗穎離婚3年，日前爆出新戀情，與新女友逛超市、十指緊扣散步都毫不避諱。他近來與蔡文靜主演新劇「婚內婚外」，劇中飾演控制狂又出軌的渣男老公，陰鬱演技獲好評，播放量破5000萬。日前在戲劇見面會上，被觀眾大罵「渣男」，馮紹峰高EQ回：「希望大家踴躍來罵我。」

馮紹峰因「知否」與趙麗穎戀愛結婚，可惜兩人於2021年官宣離婚。此後趙麗穎以「風吹半夏」、「與鳳行」再度爆紅，今年飛天獎、金鷹獎影后雙入袋；而馮紹峰雖然也拍新戲，但沒有爆款作品，更被不少網友說精氣神不如從前。

馮紹峰(右)與趙麗穎(左))離婚已3年。（取材自微博）
馮紹峰(右)與趙麗穎(左))離婚已3年。（取材自微博）

與趙麗穎離婚3年的馮紹峰，近來爆出新戀情，事業也迎來起步。他與蔡文靜主演的都市情感新劇「婚內婚外」熱播中，播放量已破5000萬。馮紹峰在劇中飾演的男主角「胡成」，對外看似完美的科技業老闆，實則回家後是對老婆百般控制的丈夫，在老婆懷孕時出軌，對戲時，「渣男」陰鬱的眼神和邪魅的語氣，讓觀眾恨得牙癢癢，成功擺脫過往正氣凜然的形象。

馮紹峰日前現身「婚內婚外」微博追劇團見面會，被觀眾當面飆罵「渣男！」馮紹峰笑回：「希望大家踴躍來罵我，我……我已經做好思想準備了！」相當高情商。隨後馮紹峰還大方在場大跳BLACKPINK成員Rosé與Bruno Mars合作的爆紅神曲「APT.」，搞笑模樣讓卻被指超像在指揮交通。

趙麗穎 微博 BLACKPINK

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