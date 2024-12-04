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瓊瑤家中輕生 中國書迷哽咽：在兩岸讀者心中有一定地位

記者謝守真／南通即時報導
知名作家瓊瑤（本名陳喆）今下午1時22分傳出在淡水區住家輕生。有中國瓊瑤書迷感嘆，瓊瑤作品影響中國讀者對港台文學的初步印象，在兩岸讀者心中有一定地位。圖為瓊瑤2022年出席「瓊瑤故事館拼圖展」開幕記者會。（本報系資料照片）
知名作家瓊瑤（本名陳喆）今下午1時22分傳出在淡水區住家輕生。有中國瓊瑤書迷感嘆，瓊瑤作品影響中國讀者對港台文學的初步印象，在兩岸讀者心中有一定地位。圖為瓊瑤2022年出席「瓊瑤故事館拼圖展」開幕記者會。（本報系資料照片）

知名作家瓊瑤4日下午傳出在新北市淡水區住家輕生，享壽86歲。消息一出，中國各大媒體紛紛以快訊報導相關消息。同時，「瓊瑤遺書」、「瓊瑤在家自殺」等相關話題都衝上微博熱搜榜前五名。有中國瓊瑤書迷感嘆，瓊瑤走到人生最後的時刻選擇自己喜歡並安樂的方式離開，這是件極致浪漫的事，很符合對她的印象。瓊瑤作品影響中國讀者對港台文學的初步印象，在兩岸讀者心中有一定地位。

瓊瑤本名陳喆，生於四川成都，台灣言情小說作家、編劇、影視製作人、華語歌曲作詞人。瓊瑤生前大力推動兩岸影劇合作，合拍很多電影、電視劇等作品，在兩岸民眾心中有著不可取帶的位置。同時，她大多數的小說作品大多已被改編成電影或電視劇；其中較為聞名的包括《庭院深深》、《幾度夕陽紅》、《煙雨濛濛》、《一簾幽夢》、《在水一方》、《我是一片雲》、《窗外》、《還珠格格》三部曲等。

中國一名曾從事電影業的瓊瑤書迷姜小姐向記者表示，看到這個新聞時，第一時間感覺有點驚訝，但「又不在意料之外」，我這一代是讀瓊瑤的書長大的，「基本上她所有的書我都有，而且都看了很多遍」。對我們中國這一代的人來說，瓊瑤幾乎影響我們最初對港台文學的初步印象。

姜小姐續稱，以前也曾聽到瓊瑤說，希望子女以後不要替她進行插管的搶救，而「她今天有這樣的選擇，其實是祝福的」，瓊瑤86歲了，人生走到最後的時候，選擇一個自己喜歡並安樂的方式離開，「這也是一件極致浪漫的事情，很符合對她的印象」。姜小姐語帶哽咽不捨的說，「很希望她平安喜樂，也會很感恩她曾經在我們的青春裡留下印記。」

至於談到瓊瑤的作品，姜小姐表示，讀過的書「真的數不完」，早期瓊瑤的第一部小說《窗外》，後來那些不論是《庭院深深》再到《幾度夕陽紅》、《煙雨濛濛》等，再後來更多可能為大家熟悉的作品，如拍成影視劇的《還珠格格》、《蒼天有淚》等，這些應該說可能瓊瑤的作品改編成的影視劇是我們這一代最早看到的，就是台灣和中國合拍的影視劇。「也是通過這些片子，我們認識了很多優秀的台灣的演藝圈的人士，所以他的作品對我們來說太熟悉了，然後有太多美好的回憶。」

在瓊瑤離世消息一出時，記者正在江蘇採訪，周圍同行中媒同業看到快訊時都發出驚嘆，有人感嘆，「瓊瑤是一個時代標誌性的人物」，「她在兩岸人心中有一定的地位」；還有人說，「遺書都出來了，哎」；另有人討論，「到老沒有生活質量確實痛苦」，「但（瓊瑤）選擇如此很遺憾」。

瓊瑤 微博

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