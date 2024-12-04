「蜀錦人家」開播收視差…趙露思出手幫「老搭檔」鄭業成宣傳

趙露思(右)曾和鄭業成搭檔演出古裝劇「三千鴉殺」。(取材自微博)

中國演員譚松韵、鄭業成主演的「蜀錦人家」日前開播，卻因劇情和角色無新意、男配張昊唯AI換臉，拉低收視率和口碑，淪為貓眼陸劇熱度榜第10名。不過，日前才下檔的「珠簾玉幕」主演趙露思 ，曾和鄭業成搭檔演出古裝劇「三千鴉殺」，她近日大方發文為鄭業成宣傳「蜀錦人家」，讓網友大讚兩人的好交情。

「蜀錦人家」收視不如預期，很大原因在於主角譚松韵、鄭業成角色設定了無新意，譚松韵飾演的女主角「季英英」雖然古靈精怪的個性非常討喜，但這樣的人設和她多部前作「錦衣之下」、「以家人之名」十分相似，且絲毫沒有大女主劇的幹勁。而鄭業成的人設是機智查案的好官，相對平淡。

曾和鄭業成搭檔演出「三千鴉殺」趙露思，近日在微博PO文，「與錦官大人楊靜瀾一起守護蜀錦觀蜀景」，鄭業成也表示感謝，「謝謝啦，和端午 一起看蜀錦巴適得很。」(「巴適」是四川方言，意即非常好)

有網友挖出兩人昔日在「三千鴉殺」片場的搞笑視頻，其中有一段是鄭業成亂玩古箏哼歌配上奇怪的音樂，趙露思見狀笑說，我媽不讓我跟傻子玩」，但沒想到下一秒兩人突然合唱當年很紅的日本洗腦歌「PPAP」（Pen-Pineapple-Apple-Pen），畫面爆笑。