王鶴棣搭95小花勾肩揪耳 售「前」服務超甜 新劇預約爆表

王鶴棣主演古裝懸疑探案劇「大奉打更人」。（取材自微博）

中國人氣男星王鶴棣搭檔田曦薇主演古裝劇「大奉打更人」，該劇改編自高人氣同名網路小說，卡司俊男美女組合，有穿越、懸疑探案的故事題架構，加上輕鬆逗趣的愛情喜劇，被網友瘋狂喊話將成為「下一部爆款劇」，目前在騰訊已累積超過400萬的預約觀看人數。

「大奉打更人」改編自曾打破諸多紀錄的同名網路小說，其作者賣報小郎君日前受訪時表示，在得知王鶴棣擔任自己小說的男主角時，他曾懷疑過這位演員能否演好角色，然而在看到定妝照後，大大稱讚「王鶴棣的扮相英姿颯爽，非常貼合『許七安』的人設」。

此外，王鶴棣在最新預告中的打戲表現更堪稱一絕，每一個動作都乾淨俐落，融合力量與美感完美詮釋主角「許七安」的英勇無畏，再搭配上王鶴棣本身搞笑有趣的演技表現，在各式綜藝節目擔任搞笑擔當的他更是被許多網友表示「王鶴棣根本是本色出演！」，也讓觀眾對劇情的發展更加期待。

王鶴棣搭95小花田曦薇日前出席活動，兩人以紅毯上的霸氣挽手殺、勾肩揪耳朵等超甜互動轟動全網，被粉絲視作史上最強售「前」服務，在作品上線前便引發無數劇迷的期待。