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葉珂被黃曉明分手？網紅爆：她謊稱吃了避孕藥卻懷孕

娛樂新聞組／綜合報導
黃曉明(左)認跟葉珂「在一起」後，風波不斷。(取自微博)
黃曉明(左)認跟葉珂「在一起」後，風波不斷。(取自微博)

中國男星黃曉明高調認愛小15歲網紅葉珂，不過女方卻頻頻因為整形、炫富、失言等爭議惹出風波，連帶影響了黃曉明的形象，甚至讓他的新作品也受波及，票房慘淡。網紅爆料兩人分手原因，指葉珂當初對黃曉明謊稱吃了強效的避孕藥卻懷孕。

中國網紅「妖怪」爆料，黃曉明與葉珂交往初期，女方為獲取他的信任，告訴對方自己使用很強效的避孕藥，但私下卻跑去醫院取出避孕環，很快她就懷孕了。之後黃曉明官宣戀情後，葉珂的發言脫序，讓黃曉明處境尷尬，還拖累他新片「戴假髮的人」的票房，黃曉明似乎因此做出分手決定。「妖怪」也指出，葉珂目前在香港待產，傳出她去婦產科的畫面曝光，也是她自己爆的料。

不少網友認為葉珂拖後腿，還直播荒腔走板的言論，讓黃曉明人氣暴跌，只能與她切割。不過也有人認為，黃曉明與葉珂無法抵抗外界壓力，男方早想分手但苦無機會，剛好藉由「戴假髮的人」低迷票房與葉珂分手。

因為女友葉珂的風波，甚至影響到黃曉明新片的票房，上映9天後灰頭土臉地下檔。屋漏偏逢連夜雨，黃曉明一日在社群平台上發文寫下307個字，透露最愛他和他最愛的姥姥走了，享耆壽95歲。黃曉明不捨喊「我好難過」。台灣靈學老師一玄法師表示，按節氣即將進入乙巳蛇年，1977年生的黃曉明，虛歲49，等於逢9又碰上本命年將至，流年不利，的確很艱難。

黃曉明 香港

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