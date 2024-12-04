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才被嗆滾出香港…勝利現身澳門夜店 一句「來抓我」疑挑釁向佐

娛樂新聞組／綜合報導
勝利疑似隔空喊話向佐，「Catch me if you can」。(取材自微博)
勝利疑似隔空喊話向佐，「Catch me if you can」。(取材自微博)

南韓天團BIGBANG成員勝利出獄後，近日又被發現到香港澳門開派對了，還疑似隔空喊話曾開嗆他的向佐，「Catch me if you can」（來抓我啊），引發網友熱議。

勝利、鄭俊英等南韓藝人涉嫌偷拍、散播不雅影音，甚至涉及集體性侵、提供性招待等犯罪行為，在2019年的南韓演藝圈掀起風暴，不僅當事藝人退圈入獄，各大娛樂公司股價也受牽連大跌。今年5月，勝利被爆疑似要定居香港並重開夜店，此消息引發香港知名富豪向華強之子向佐的強烈不滿。

向佐當時發文怒嗆勝利，態度堅決地拒絕他來香港，「真的不歡迎、麻煩離開中國香港遠一點」、「開什麼夜店呢？想影響更多年輕人嗎？」相關留言吸引不少網友支持。

沒想到，勝利近日被拍到現身澳門餐酒館和一群朋友開趴，身旁依舊帶著一位辣妹，有眼尖網友發現影片上還寫了一行字「Catch me if you can！」被網友解讀是在挑釁先前對他開砲的向佐。

對此，不少網友怒批「臉皮厚得能當防彈衣了」，還有人喊話向佐，「挽回你口碑的機會來了」、「向佐你的用武之地來了」、「是時候出手了」。

向佐曾經公開嗆過勝利。(取材自微博)
向佐曾經公開嗆過勝利。(取材自微博)

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