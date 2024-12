才被嗆滾出香港…勝利現身澳門夜店 一句「來抓我」疑挑釁向佐

勝利疑似隔空喊話向佐,「Catch me if you can」。(取材自微博)

南韓 天團BIGBANG成員勝利出獄後,近日又被發現到香港 、澳門 開派對了,還疑似隔空喊話曾開嗆他的向佐,「Catch me if you can」(來抓我啊),引發網友熱議。

勝利、鄭俊英等南韓藝人涉嫌偷拍、散播不雅影音,甚至涉及集體性侵、提供性招待等犯罪行為,在2019年的南韓演藝圈掀起風暴,不僅當事藝人退圈入獄,各大娛樂公司股價也受牽連大跌。今年5月,勝利被爆疑似要定居香港並重開夜店,此消息引發香港知名富豪向華強之子向佐的強烈不滿。

向佐當時發文怒嗆勝利,態度堅決地拒絕他來香港,「真的不歡迎、麻煩離開中國香港遠一點」、「開什麼夜店呢?想影響更多年輕人嗎?」相關留言吸引不少網友支持。

沒想到,勝利近日被拍到現身澳門餐酒館和一群朋友開趴,身旁依舊帶著一位辣妹,有眼尖網友發現影片上還寫了一行字「Catch me if you can!」被網友解讀是在挑釁先前對他開砲的向佐。